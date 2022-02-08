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08.02.2022 17:57
Рубрика: Общество

Генеральный прокурор Игорь Краснов помог многодетным погорельцам

Текст: Иван Егоров
Ночной пожар, который произошел 9 декабря в селе Никольское Оренбургского района, уничтожил дотла дом, в котором жила многодетная семья Игнатьевых.
После пожара мать восьмерых детей Виктория Игнатьева попросила помощи у Генерального прокурора Игоря Краснова. Фото: vesti.ru После пожара мать восьмерых детей Виктория Игнатьева попросила помощи у Генерального прокурора Игоря Краснова. Фото: vesti.ru
После пожара мать восьмерых детей Виктория Игнатьева попросила помощи у Генерального прокурора Игоря Краснова. Фото: vesti.ru

Чудом родители, их восемь детей и даже кошка не пострадали. Как выяснилось, причиной пожара стала неисправная проводка. Сразу после пожара местные власти выделили Игнатьевым временный пустующий дом.

Неравнодушные сельчане и жители Оренбургской области переводили погорельцам деньги, помогали вещами, мебелью, игрушками и продуктами. Районные власти предложили семье в будущем выкупить временный дом, а еще поставить их на очередь как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вот только, как выяснилось, обещать-то обещали, но на очередь ставить не спешили.

Краснов: Граждане доверяют прокурорам - за 20 лет было рассмотрено более 80 млн обращений

При этом, чтобы выкупить маленький временный дом, потребовался бы миллион рублей. Таких денег у Игнатьевых не было. Тогда мать семейства Виктория Игнатьева, зная об особом отношении к защите прав детей и многодетных генпрокурора Игоря Краснова, написала ему обращение с просьбой о помощи.

Получив его, Краснов дал указание прокурору Оренбургской области срочно провести проверку нарушения жилищных прав и помочь семье.

Как выяснили прокуроры, районные власти не провели необходимое в таких случаях обследование, которое должно признать объект недвижимости, а именно сгоревший частный дом, - непригодным для проживания. Нет решения о непригодности жилья - значит и нет прав на выплаты и новый дом.

"Когда в мои руки попало это обращение, я поручил подчиненным прокурорам тщательно разобраться в проблеме, которая, исходя из обстоятельств, требовала немедленной реакции и реальной помощи", - рассказал корреспонденту "РГ" прокурор области Руслан Медведев. Благодаря вмешательству прокуратуры местные власти сразу же провели обследование сгоревшего дома и выдали необходимое заключение. "Мной лично была организована помощь семье в оперативном сборе всех необходимых документов", - добавил Медведев.

В итоге вчера семья Игнатьевых получила сертификат на 4,8 млн рублей из областного бюджета на покупку или строительство нового дома. Теперь стали реальными мечты семьи погорельцев построить новый дом на своем участке.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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