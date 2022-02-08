Пьяная нижегородка напала на фельдшера "скорой" в баре

В Нижнем Новгороде нетрезвая женщина напала на фельдшера "скорой". Унимать разбушевавшуюся нижегородку пришлось сотрудникам Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из баров на улице Горького, пишет KP.RU. Бригада "скорой" отправилась туда на вызов. Когда медики оказывали помощь 31-летней посетительнице, она ударила фельдшера ногой по лицу.

Медик получил множественные гематомы, у него была рассечена бровь. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Нарушительницу задержали и доставили в отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.