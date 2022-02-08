Придет ли на смену пластику одноразовая посуда из березового шпона

Одноразовая посуда из березового шпона - тарелки, вилки, ложки и даже ножи - приходит на смену пластиковым приборам. Ее популярность за рубежом подстегивается серьезными ограничениями.

В Германии, например, с июля прошлого года запрещена продажа одноразовых пластиковых соломинок, столовых приборов, ватных палочек и пищевых контейнеров.

Компания "Эко-Вуд" из города Дзержинска Нижегородской области решила воспользоваться открывающейся рыночной нишей. Тем более что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" есть государственные меры поддержки, помогающие экспортерам пройти сложный путь сертификации по международным стандартам.

"Полное безопасное растворение (утилизация) наших деревянных приборов происходит максимум за полгода",- говорит директор компании Алексей Соломатин. - Мы используем легальное сертифицированные сырье и бережно относимся к лесу". Такой сертификат выдает Лесной попечительский совет - крупнейшая сертификационная система с офисами в четырех десятках стран мира. Продукция "Эко-Вуд" имеет полную российскую сертификацию и Европейскую сертификацию TUV. Пройти все эти процедуры компании помогли специалисты регионального центра развития экспорта и Российского экспортного центра (РЭЦ).

Сотрудников бесплатно обучили в "Школе экспорта РЭЦ", помогли собрать документы, оплатили 80 процентов затрат на сертификацию. И оказали помощь в выходе на международную электронную торговую площадку Amazon, нашли компаньонов в Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Германии, Венгрии, Швейцарии, Азербайджане, Болгарии. Скоро экопосуда дзержинцев будет продаваться и во Франции.

Ближайшая цель компании - получить возврат до 80 процентов затрат на грузоперевозки. И в этом тоже поможет Российский экспортный центр.

Среди экологически чистых товаров не только изделия из стекла и дерева, но и совсем экзотичные - съедобные ложки. Есть сладкие - с ванилью и корицей. Есть пряные, с солью, чесноком, травами и другими специями. Прекрасное дополнение к блюдам. Не хотите? Можно выбросить. Ложка разлагается всего пару месяцев.

Бренд "Первые съедобные ложки" из Стерлитамака уже вышел на рынки Казахстана и Белоруссии. В планах - поставки в Словакию и США.

Найти своего зарубежного покупателя российским компаниям нацпроект "Международная кооперация и экспорт" помогает также через выставки, маркетплейсы, субсидии на логистику, маркетинговые исследования.