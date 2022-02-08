Скончался депутат Госсобрания Башкирии Ильдар Тимергалин

8 февраля скончался депутат Государственного Собрания - Курултая РБ третьего, четвертого и шестого созывов Ильдар Тимергалин. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Как отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, Ильдар Сагитович внес весомый вклад в становление регионального парламентаризма.

- Тяжелая болезнь вырвала из наших рядов коллегу, товарища и соратника, известного государственного и общественного деятеля, депутата Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан трех созывов. Многие годы он отдал развитию сельского хозяйства, возглавлял республиканские агропромышленные предприятия, занимал высокую должность заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан, - говорится в телеграмме с соболезнованиями, которую направил Константин Толкачев супруге депутата.

Константин Толкачев также подчеркнул, что Ильдар Тимергалин был человеком с активной жизненной позицией, настоящим профессионалом, ответственным и принципиальным руководителем и душой болел за интересы дела.

Ильдар Тимергалин умер на 62-м году жизни.