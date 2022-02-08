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08.02.2022 12:53
Рубрика: Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка в коллекторе

Текст: Мария Волкова
Фото: департамент региональной безопасности Нижегородской области Фото: департамент региональной безопасности Нижегородской области
Фото: департамент региональной безопасности Нижегородской области

Жительница Дзержинска родила ребенка в тепловом коллекторе. Прибывшие на место спасатели отправили маму с новорожденным малышом в перинатальный центр.

Фото: iStock
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Информация о родах в колодце на проспекте Свердлова поступила сотрудникам аварийно-спасательной службы поздно вечером в понедельник, 7 февраля. Спасатели извлекли из теплового коллектора и женщину, и ребенка. На место вызвали "скорую". Прибывшие медики осмотрели роженицу с малышом и направили их в перинатальный центр Дзержинска, пишет РИА Новости.

По информации департамента региональной безопасности Нижегородской области, женщине 37 лет, у нее есть еще один двухлетний ребенок. Старшего ребенка доставили в детскую городскую больницу №8. Сожитель роженицы доставлен в 3 отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

Медики перинатального центра сообщили, что женщина находится в удовлетворительном состоянии, а новорожденный - в реанимации. Срок беременности мать уточнить не смогла.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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