В минздраве Удмуртии разъяснили, как удаленно уйти на больничный

В министерстве здравоохранения Удмуртии опубликовали схему дистанционной выписки листов нетрудоспособности. В ведомстве напомнили, что эта временная мера, которая будет действовать до 15 марта 2022 года.

В первую очередь удаленный больничный смогут открыть пациенты, получившие положительный ПЦР - тест из любой сертифицированной лаборатории, в том числе частной. Человеку нужно позвонить в регистратуру своей поликлиники или в колл-центр, специалисты которого оформят лист нетрудоспособности на семь дней.

На это так же имеют право больные с признаками ОРВИ, состояние которых позволяет лечиться амбулаторно. В этом случае открыть больничный можно только по решению лечащего врача. Специалист должен побеседовать с пациентом по телефону или провести экспресс-тест.

Больничный лист по уходу за ребенком до шести лет выдается после осмотра педиатром, пояснили в минздраве. При этом для детей старше шести лет документы и справки могут быть оформлены по звонку.

Если после семи дней лечения у пациента отсутствуют жалобы на здоровье, лист нетрудоспособности закрывается дистанционно, повторно сдавать ПЦР-тест не нужно.

Если пациент самостоятельно пришел в поликлинику и заявил о хорошем самочувствии и готовности к работе, больничный ему закроют без медицинского осмотра, добавили в ведомстве.