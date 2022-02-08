В Прикамье научные исследования фокусируют на заказы предприятий

Процесс создания новых технологий и подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий региона станет еще более эффективным благодаря новому формату работы Пермского научно-образовательного центра мирового уровня "Рациональное недропользование" (НОЦ). Теперь НОЦ будет поддерживать научно-технологические проекты в соответствии с запросами промышленников. Кроме того, в консорциуме появятся новые участники из числа вузов и производственных компаний.

Ближе к производству

Напомним, Пермский НОЦ был создан в 2019 году. Он призван обеспечить создание новых технологий для реального сектора экономики. Среди его участников - Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина (РГУ) и еще целый ряд научных и производственных компаний. А среди индустриальных партнеров - ведущие промышленные предприятия региона: компании

"ЛУКОЙЛ-Пермь", "Уралхим", "Уралкалий", "Метафракс" и некоторые другие. Среди приоритетных направлений деятельности НОЦ - углеводороды, твердые полезные ископаемые, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность территорий, а также цифровизация и роботизация производств и сервисов. Кроме того, НОЦ - это и образовательные проекты вузов, которые призваны подготовить для предприятий Пермского края квалифицированные кадры. Эти специалисты будут уже со студенческой скамьи обладать компетенциями для работы с теми технологиями, которые рождаются в процессе сотрудничества научных и производственных организаций, входящих в консорциум.

Научно-образовательные центры мирового уровня в России существуют относительно недавно. Но, по словам директора АНО "Пермский НОЦ" Павла Илюшина, первые два года работы дали возможность оценить разные механизмы взаимодействия и сформировать понимание, как сделать его более эффективным.

- Главный вектор изменений - создание системы, при которой лучшие научно-исследовательские силы региона и России объединяются для решения глобальных вызовов, таких как декарбонизация, климатически нейтральная энергетика, при этом доводя это до уровня конкретных технологий и продуктов, которые внедряются на предприятиях Пермского края и других регионов, - пояснил Павел Илюшин. - С этой целью в текущем году будет изменена схема финансирования научно-исследовательских проектов, реализуемых в центре.

Иными словами, управляющий совет пермского НОЦ будет принимать решение о финансировании тех или иных исследовательских работ, опираясь на то, в какой степени они, с одной стороны, решают реальные технологические вызовы предприятий, а с другой - ведут к созданию технологий мирового уровня. Такая схема, убеждены в НОЦ, существенно повысит эффективность сотрудничества ученых и производственников. Кроме того, она позволит привлечь средства на проведение научно-исследовательских работ со стороны самих производственных компаний - дополнительным условием для заказа исследований может стать соглашение об их софинансировании со стороны заинтересованного бизнеса.

Генератор инноваций

Одним из примеров успешного сотрудничества Пермского НОЦ "Рациональное недропользование" и предприятий добывающей отрасли являются научные разработки, выполненные вузами, участниками консорциума, для пермских нефтяников. Один из самых известных проектов в этой сфере - "Цифровое месторождение", в рамках которого ученые и пермские нефтяники сотрудничают уже не первый год. У данного проекта много направлений деятельности, поэтому вузы сотрудничают друг с другом: на одной исследовательской площадке разрабатывается механизм создания цифровых моделей нефтяных месторождений, на другой - алгоритмы, которые можно применять на этих моделях для создания прогнозов, еще одна группа ученых разрабатывает само оборудование для оцифровки производственных объектов.

В результате совместной исследовательской работы получается мощный синергетический эффект - заинтересованное предприятие получает целый комплекс передовых технологий, связанных друг с другом, а также квалифицированные кадры, готовые их использовать. По мнению экспертов, реализация проекта "Цифровое месторождение" выступает катализатором для множества других, ведь ученым и нефтедобытчикам удалось обобщить данные, которые могут быть использованы для анализа ситуации на производственных объектах и в других отраслях. Например, инженерный симулятор технологических процессов и приложение "Мобильный обходчик", изначально разработанные для нефтяников, были оценены Российским энергетическим агентством как технологии, которые могут использоваться во всем отечественном ТЭК. А Пермский НОЦ пригласили в рабочую группу по созданию общеотраслевого программного обеспечения.

Разработки научно-исследовательских организаций, участников НОЦ, потребуются и в глобальном проекте компании "Метафракс" общей стоимостью около одного миллиарда евро. Речь идет о новом производстве меламина - важном сырье для изготовления полимерных изделий. Оно преимущественно используется для получения пленок, обладающих высокой прочностью, износостойкостью и не теряющих свойств при воздействии тепла, влаги и света.

Производственные проекты такого крупного масштаба всегда подразумевают большое количество вызовов. Так, например, предприятию необходимо добиться слаженной работы уникального оборудования, скомплектованного специально под его потребности. Для этого необходимо провести исследования и в дальнейшем разработать технологии, учитывающие специфику предприятия, которые смогут управлять оборудованием и анализировать эффективность его работы. Сотрудничество будет проходить в рамках соглашения между компанией "Метафракс" и НОЦ, подписанного в конце прошлого года. Оно предусматривает взаимодействие как в научном, так и в образовательном направлении.

- Для нас НОЦ интересен, прежде всего, как интегратор научных и образовательных ресурсов в регионе, - пояснил председатель совета директоров компании "Метафракс" Армен Гарслян. - Мы уже провели с его представителями совместную работу по ряду перспективных проектов и рассчитываем, что благодаря подписанию соглашения наше взаимодействие перейдет на более глубокий уровень.

- Мы считаем, что для НОЦ проекты такого масштаба, как новое производство меламина в Губахе или комплекс каталитического крекинга на "ЛУКОЙЛ-ПНОС", должны быть приоритетным направлением приложения усилий. Их реализация несет значительный эффект для экономики региона в виде налогов, рабочих мест, развития современных экологичных технологий. Регион поддерживает их, присваивая, например, статус специального инвестконтракта. Поддержка в решении научно-технологических задач - это тоже вклад в то, чтобы проект успешно состоялся и развивал регион, - пояснил Павел Илюшин.

Научный интерес Интерес промышленных компаний Пермского края к сотрудничеству с НОЦ очевиден, ведь они получают перспективные технологии, разработанные с учетом их пожеланий. Но что получают вузы, участники научно-образовательного центра? По словам проректора по науке и инновациям ПНИПУ Владимира Коротаева, программы деятельности НОЦ мирового уровня "Рациональное недропользование" способствуют развитию интеграции между вузами, академическими институтами и более тесной кооперации с предприятиями реального сектора экономики.

- Участие нашего университета в НОЦ позволило создать новые научные лаборатории под руководством молодых ученых и модернизировать приборную базу для научных исследований, - пояснил Владимир Коротаев. - Появились дополнительные возможности для развития новых направлений сотрудничества в научной и образовательной сферах, большое внимание уделяется повышению квалификации руководителей научно-технических проектов и научных лабораторий.

Есть и другое весомое преимущество - государство при распределении мер поддержки науки и образования отдает предпочтение именно тем научно-исследовательским организациям, которые являются участниками НОЦ. Яркий пример - выделение финансирования на создание в пермских научно-образовательных организациях, входящих в консорциум, шести молодежных лабораторий. Так, лаборатория интегральной фотоники, оборудованная по последнему слову науки и техники, уже начала работать в ПГНИУ. В ней будут разрабатывать системы мониторинга промышленных объектов и крупных механизмов с помощью технологий фотоники.

Пермь приглашает

В настоящее время НОЦ расширяется, в центр приходят новые участники: ведущие вузы страны и инновационные предприятия. Это позволит получать более значимые результаты для ускорения научно-технологического развития региона, страны в целом, а также способствовать развитию отдельных участников научно-образовательного центра.

Так, в конце января этого года соглашение о дальнейшем сотрудничестве с НОЦ заключил Казанский федеральный университет (КФУ). Среди его научно-исследовательских интересов - передовые разработки в сфере цифровизации нефтегазодобычи и переработки углеводородов, а также декарбонизации.

- В составе НОЦ университет получит возможность расширить свое сотрудничество в области приоритетных направлений, одним из которых являются рациональные нефтепереработка и энергетика, - отметил ректор КФУ Дмитрий Таюрский. - Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в любой сфере очень важно развивать сетевое взаимодействие. В тесной кооперации между вузами, научными центрами и предприятиями различных регионов можно решить любую сложнейшую задачу, собрав в сеть всех лучших специалистов для выработки совместной позиции по какому‑то конкретному вопросу, привлекая необходимые ресурсы каждого члена консорциума.

Одна из приоритетных задач НОЦ — раскрыть потенциал талантливой молодежи. Фото: НОЦ "Рациональное недропользование"

Ректор КФУ добавил, что вхождение в консорциум "Рациональное недропользование" также позволит реализовать образовательные инициативы и совместными усилиями подготовить квалифицированных специалистов для предприятий Пермского края и Республики Татарстан.

Стоит отметить, что в ближайшем будущем круг участников и индустриальных партнеров пермского НОЦ будет расширяться. В их числе окажутся в том числе предприятия и вузы из других российских регионов. Это позволит привлечь к решению приоритетных социально-экономических задач Пермского края потенциал лучших ученых России. Для этого и создавался НОЦ.