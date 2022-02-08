В Уфе 10-летняя девочка выжила после падения с восьмого этажа

8 февраля в Уфе 10-летняя девочка упала с балкона восьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты населения города.

Несчастный случай произошел утром на улице Кольцевой, 204. Мать ребенка рассказала специалистам, что собиралась с дочерью выйти на улицу, когда девочка плохо себя почувствовала и вышла подышать воздухом на балкон. Она стояла у открытого окна, облокотившись на подоконник, почувствовала головокружение и упала вниз.

- Падение ребенка с высоты смягчил снежный сугроб под окном. Девочка осталась жива и была госпитализирована в больницу, - уточнили в управлении гражданской защиты Уфы.