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08.02.2022 09:30
Рубрика: Общество

За счет чего в Татарстане хотят повысить комфортность экотуризма

Текст: Олег Платонов
Российская газета - Экономика Поволжья № 27(8675)
В прошлом году бизнес инвестировал порядка 400 миллионов рублей в появление 14 глэмпингов, в этом году инвестиции должны составить 615 миллионов, в результате которых появится еще 15 экологически чистых точек отдыха.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все земли - в цифру

Живая музыка на лоне природы, вечерняя шоу программа и "идеальное свидание под ключ" обещают влюбленным модные места отдыха к 14 февраля. В глэмпингах Татарстана сегодня предлагают отобедать блюдами авторской кухни с мясом диких животных, уютные домики с панорамными окнами и великолепие природы. Правда, стоит это удовольствие пока довольно дорого, но, по оценкам экспертов, когда рынок наполнится новыми точками отдыха, цены отрегулируются. А спрос на подобный досуг действительно существует.

В прошлом году в глэмпингах республики отдохнуло 20 тысяч человек, 80 процентов - жители Татарстана. В ближайшее время эту цифру хотят довести до 45 тысяч.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
На "Пельменфесте" главным призом станет годовой запас пельменей

- По сути, в 2020 году мы начали с чистого поля, - говорит руководитель департамента "Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма" в РТ Оксана Саргина. - Толчком послужила победа в первом всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма: сразу два проекта стали лучшими по концепции. Экокурорт "Дингез - море Татарстана" в "Камском Устье" вошел в десятку проектов-победителей, а экокластер "Зеркала Татарстана" в Высокогорском районе с большим отрывом победил в народном голосовании.

Специализированный департамент появился 19 января 2021 года. А уже 5 марта бизнес рассказал президенту Татарстана Рустаму Минниханову о сложностях, которые возникают при организации глэмпинга. Это и поиск идей, и выбор земельного участка, и трудности участия в аукционах при возведении нестандартных объектов... Глава региона тогда дал поручение разработать список мер для упрощения процесса, и сегодня в Татарстане, чуть ли не единственном регионе России, существует системный и комплексный подход пространственного развития территорий.

Первая задача, которую поставил перед собой департамент, - поиск уникальных локаций. И сразу возник вопрос: как вовлечь в оборот неиспользуемые земельные участки?

- Вместе с районами республики мы провели инвентаризацию всех земельных участков с высоким туристским потенциалом, - говорит Саргина. - И отобрали те земли, которые подходят под объекты туристической инфраструктуры. Не важно, какого они формата отдыха: глэмпинги или база отдыха.

Фото: iStock
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В итоге специалисты насчитали 400 локаций, в которых можно было бы разместить точки экотуризма, а также обнаружили 29 баз отдыха. Все собранные в экспедиции данные загрузили на цифровую платформу. Это дало возможность потенциальному инвестору оценить участок на наличие ограничений, посмотреть коммуникации, действующие рядом объекты. Представлены как государственные, так и частные земельные участки. Ускорился процесс принятие решения, стоит ли вкладываться в ту или иную территорию. Также упростилась система получения земельных участков под туристическую инфраструктуру. Для этого пришлось вносить изменения в Земельный кодекс Татарстана, который позволяет получить муниципальную территорию для глэмпингов в аренду путем рассмотрения проекта на местном инвестсовете.

Без розовых очков

- Вы не представляете, сколько красивых мест на территории республики находится в частных руках. Кому-то земля досталась по наследству, кто-то несколько лет назад решил вложиться, но так и не решил, что с ней делать. Мы открыли сервис, на котором частные лица могут предоставить бизнесу свои земельные участки, - уверяет Саргина. - Не у каждого есть возможность построить глэмпинг со всей инфраструктурой. И встает выбор: либо налоги платить и траву косить, либо продать, либо сдать в аренду или найти иное решение.

Владельцу нужно только указать всю информацию о своей земле, а предприниматель прикинет, насколько ему выгодно. А департамент оказывает сопутствующую поддержку, оценивает перспективы. "Мы не риелторы, мы просто предоставляем площадку, похожую на маркетплейс будущих глэмпингов", - говорит руководитель департамента.

Фото: Alex Kulikov/flickr.com
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Экотуризм - бизнес для России новый. В дирекции по развитию природных территорий первыми в стране подготовили комплексно-образовательную программу по созданию глэмпинга с лучшими российскими практиками. В ней пять модулей, раскрывающих правовые, строительные, инженерные, маркетинговые, управленческие и инвестиционные аспекты. Уже 350 предпринимателей из Татарстана обучились новым навыкам, а Агентство стратегических инициатив взяло программу для трансляции в другие регионах страны. Помимо этого, выпустили методическое пособие "по созданию капитальных объектов повышенной комфортности", которое прописывает все важные детали нового бизнес-направления.

К слову, туризм - не первая отрасль, где используется подобный комплексный подход к сопровождению бизнеса госструктурами. Первыми опеку на себе почувствовали те, кто хотел торговать своими товарами и услугами через интернет. В итоге онлайн-торговля в Татарстане взлетела в разы.

- Действительно, после наших консультаций у многих открываются глаза на все сложности и шероховатости, - говорит Оксана Саргина. - Обычно люди, окрыленные собственной гениальной идеей, приходят в розовых очках. Конечно, концепции могут быть разными, и на первом этапе очень важно не ошибиться. Сегодня в Татарстане около 600 бизнесменов хотят вложиться в глэмпинги. Все проекты сейчас на разных стадиях реализации. Но нам бы хотелось, чтобы от задумки до реальных шагов проходило не более шести месяцев. .

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