Дни документального кино Красноярского края прошли в Москве

В Москве завершились Дни документального кино Красноярского края, посвященные 200-летию образования Енисейской губернии. Зрители увидели фильмы красноярских авторов, с которыми смогли пообщаться.

На круглом столе, который открыл серию встреч и показов, министр культуры края Аркадий Зинов рассказал о многолетней работе "Енисей кино" по сохранению кинематографического наследия региона, о господдержке новых проектов и перспективах развития. Также министр сообщил о возрождении киножурнала "Енисейский меридиан", который более 20 лет выпускался в Красноярском крае с 1982 и теперь вновь вернется на экраны.

В публичной дискуссии эксперты обсудили особенности регионального документального кино и его отличия от столичного, отметили перспективы для роста и развития этого направления в кинематографе. Москвичам и гостям столицы представили несколько кинолент.

Это картина Александра Калашникова "Замороженное время" - история о российском писателе Михаиле Александровиче Тарковском, внуке поэта Арсения Тарковского, который более 40 лет назад переехал из Москвы в Сибирь. Теперь он работает охотником в селе Бахта Туруханского района на севере Красноярского края и продолжает писать повести и рассказы.

Это также фильм Ирины Зайцевой "Русское рондо Наталии Шаховской", посвященный памяти выдающейся виолончелистки, народной артистки СССР Наталии Николаевны Шаховской. Режиссера ленты интересовали не только творческие достижения героини, но и ее личность. Центральная тема фильма - каким человеком была Наталья Шаховская.

Зрители познакомились с эпизодами документального сериала "Там, где наш дом" кинематографистов Владимира Тарасова, Василия Буйлова и Дмитрия Квашнина. В основе сериала - истории неординарных людей, живущих в Красноярском крае. У них разные профессии и взгляды на жизнь, однако всех их объединяет любовь к месту, где они выросли.

Проведение Дней документального кино Красноярского края в Москве - это важный этап для развития кинематографа региона. Документальные фильмы красноярских авторов увидели новые зрители, а профессионалы индустрии получили возможность пообщаться лично и поделиться опытом.

Организаторами события выступили Союз кинематографистов Российской Федерации, Центральный Дом кинематографистов, "Енисей кино" при поддержке министерства культуры Красноярского края.