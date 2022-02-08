К 2024 году в России появятся 340 центров цифрового развития для школьников

В Алтайском крае "IT-куб.Барнаул" с января включился во Всероссийский образовательный марафон по кибергигиене и цифровой грамотности.

Воркшопы, мозговые штурмы, деловые игры и инженерные квесты - в кузбасском центре "IT-куб" используют разные формы обучения. Фото: Фото из архива семьи Флигинских

Он будет проходить весь 2022 год. На уроках кибергигиены преподаватели "IT-куба" знакомят школьников с правилами безопасного поведения в сети. Их учат на онлайн-тренажере отражать кибератаки в виде интерактивных комиксов.

По словам директора "IT-куба" Светланы Шефер, ребята разбирают серьезные примеры финансовых кибератак. Узнают, как определить фишинговое письмо или сомнительную ссылку. И как не стать жертвой интернет-мошенников, если случайно скачал опасный файл.

Преподаватель "IT-куба" Иван Луценко за год воспитал несколько призеров регионального чемпионата WorldSkills Juniors. Его ребята не раз занимали призовые места в краевых робототехнических олимпиадах и инженерных хакатонах.

В Кузбассе первый "IT-куб" тоже создан по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Работает он на базе центра технического творчества "Меридиан" в Новокузнецке. Более пятисот школьников изучают здесь основы программирования. Осваивают интернет-технологии и робототехнику, занимаются английским и прикладной математикой, работают с технологиями виртуальной и дополненной реальности. Шесть профильных "кубов" оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами и другой техникой. На нее потратили свыше 30 миллионов рублей, в основном из федерального бюджета.

340 "IT-кубов" - столько этих центров цифрового развития будет в России в 2024 году, сейчас их - 71

Центр работает без выходных. А в январе для школьников устроили инженерные каникулы с мастер-классами. Например, ребята учились самостоятельно создавать 3D-маски и локальную сеть. Воркшопы, мозговые штурмы, деловые игры и инженерные квесты - в центре используют разные формы обучения.

Свои знания и разработки ребята демонстрируют на конкурсах, олимпиадах и фестивалях. По словам директора "IT-куба" Олега Попова, для ребят из "Меридиана" (здесь занимаются более трех тысяч) не проблема поступить в ведущие технические вузы страны.