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Рубрика: Общество

К 2024 году в России появятся 340 центров цифрового развития для школьников

Текст: Татьяна Кузнецова, Юлия Потапова
В Алтайском крае "IT-куб.Барнаул" с января включился во Всероссийский образовательный марафон по кибергигиене и цифровой грамотности.
Воркшопы, мозговые штурмы, деловые игры и инженерные квесты - в кузбасском центре "IT-куб" используют разные формы обучения. Фото: Фото из архива семьи Флигинских

Он будет проходить весь 2022 год. На уроках кибергигиены преподаватели "IT-куба" знакомят школьников с правилами безопасного поведения в сети. Их учат на онлайн-тренажере отражать кибератаки в виде интерактивных комиксов.

Фото: iStock
Большинство родителей видят будущее своих детей в IT-сфере и медицине

По словам директора "IT-куба" Светланы Шефер, ребята разбирают серьезные примеры финансовых кибератак. Узнают, как определить фишинговое письмо или сомнительную ссылку. И как не стать жертвой интернет-мошенников, если случайно скачал опасный файл.

Преподаватель "IT-куба" Иван Луценко за год воспитал несколько призеров регионального чемпионата WorldSkills Juniors. Его ребята не раз занимали призовые места в краевых робототехнических олимпиадах и инженерных хакатонах.

В Кузбассе первый "IT-куб" тоже создан по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Работает он на базе центра технического творчества "Меридиан" в Новокузнецке. Более пятисот школьников изучают здесь основы программирования. Осваивают интернет-технологии и робототехнику, занимаются английским и прикладной математикой, работают с технологиями виртуальной и дополненной реальности. Шесть профильных "кубов" оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами и другой техникой. На нее потратили свыше 30 миллионов рублей, в основном из федерального бюджета.

340 "IT-кубов" - столько этих центров цифрового развития будет в России в 2024 году, сейчас их - 71

Центр работает без выходных. А в январе для школьников устроили инженерные каникулы с мастер-классами. Например, ребята учились самостоятельно создавать 3D-маски и локальную сеть. Воркшопы, мозговые штурмы, деловые игры и инженерные квесты - в центре используют разные формы обучения.

Свои знания и разработки ребята демонстрируют на конкурсах, олимпиадах и фестивалях. По словам директора "IT-куба" Олега Попова, для ребят из "Меридиана" (здесь занимаются более трех тысяч) не проблема поступить в ведущие технические вузы страны.

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