На Алтае будут судить чиновника, переселившего людей в здание без окон

Бывший замглавы Бийского района в ближайшее время сядет на скамью подсудимых за предоставление непригодного жилья переселенцам из ветхого дома. Из-за его халатности 18 семей переселили в нежилое общежитие без окон и дверей.

Дом №4 по улице 40 лет Победы в поселке Боровой Бийского района еще в 2018 году был признан аварийным из-за угрозы обрушения. Местные власти должны были переселить жильцов в более пригодное жилье до 30 марта 2021 года. Но вместо этого, по словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, им предложили заселиться в нежилое здание общежития в поселке Первомайский.

- Жить в нем было невозможно: в комнатах не было ни батарей, ни кухонь, ни санузлов, - отметила представитель ведомства. - Окна были заколочены фанерой. Из-за халатности чиновника были нарушены права граждан на нормальные условия проживания.

Если суд признает экс-замглавы Бийского района виновным, то ему грозит до года исправительных работ. Правда, бывший чиновник вину не признает, оправдывая свои действия тем, что у района не было финансовой возможности предоставить переселенцам нормальное жилье.

Кроме того, по словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, прокуратура Бийского района подала 18 гражданских исков в суд, чтобы обеспечить пострадавших от действий чиновника жильем. Восемь собственников квартир уже получили денежное возмещение. Еще десяти семьям, проживавшим в аварийном доме по соцнайму, районные власти должны представить квартиры на прежних условиях.