На учении РВСН для охраны комплексов "Ярс" используют беспилотники

В Новосибирской области, где сейчас проходят учения ракетной дивизии РВСН, для охраны автономных пусковых установок стратегического комплекса "Ярс", обнаружения диверсионных групп и ведения инженерной и химической разведки военные широко используют беспилотные летательные аппараты.

В Минобороны РФ рассказали, что эти маневры предполагают задействование широкой линейки дронов различного класса, в том числе в условиях низких температур. Беспилотники, в частности, помогают ракетчикам находить и уничтожать условных диверсантов в темное время суток. Для этого военные применяют БПЛА, входящие в комплектацию боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М".

"В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода стратегических комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, - отметили в ведомстве. - На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой и отслеживает ее прохождение через контрольные точки. А специальный расчет следит за радиационной, химической и биологической обстановкой".

На этих учениях подразделения отработают несколько десятков вводных, в том числе направленные на изучение возможностей сохранить боеспособность подвижных грунтовых ракетных комплексов в различных условиях. На маневрах в Новосибирской области командование задействовало более 100 единиц техники и около тысячи военнослужащих.