Паллиативную службу Новосибирской области усилили новыми автомобилями

Новости

Умерла актриса из вестерна "За пригоршню долларов" Маргарита Лосано 10:40
Вышел трейлер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел" 10:32
Захарова: Япония нагнетает истерику вокруг Курильских островов 10:30
Плавающий БТР-3Ф для морской пехоты завершает испытания 10:28
Умер один из создателей "Звездных войн" Роберт Блалак 10:26
Сноубордист Виктор Уайлд вышел в полуфинал в параллельном гиганте на Олимпиаде 10:25
У финала "Лучше звоните Солу" появились тизер и возможная дата премьеры 10:19
Совфед намерен запретить рассаживать в самолете родителей и детей 09:52
Эксперт назвала главное преимущество самозанятых пенсионеров 09:44
Военные учения стартовали на юге России 09:40
АПЛ "Красноярск" выйдет в море на испытания в июне 09:39
Четверым сторонникам "ИГ" из ставропольской колонии дали новые сроки 09:28
У Трампа изъяли личные архивы 09:28
Американец Чен выиграл короткую программу у фигуристов с мировым рекордом 08:44
Марк Кондратюк: Золото в командном турнире - не повод расслабляться в личном 08:36
Представительство КНР в ЕС: Из-за расширения НАТО под угрозой глобальная стабильность 08:30
Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом 08:10
Российский фигурист Семененко обошел японца Ханю по итогам короткой программы 07:58
Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу 07:40
Эксперт Руженцова: Симптомы "омикрона" у детей появляются через 2-3 дня 07:28
Врач Роспотребнадзора Руженцова: Тяжело переносят "омикрон" менее 1 процента детей 06:05
Замглавы МИД Панкин: Запад готов выдумать повод для санкций против РФ 05:25
Врач Соседова предупредила о появлении в 2023 году нового штамма коронавируса 04:48
В Роспотребнадзоре перечислили симптомы при заражении коронавирусом и гриппом 03:54
Вильфанд предупредил о необычной погоде в ряде регионов России 03:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 09:17
Рубрика: Власть

Паллиативную службу Новосибирской области усилили новыми автомобилями

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Две поликлиники Новосибирска и больница Карасукского района получили новые автомобили для выезда врачей к пациентам на дом.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, новый транспорт упростит работу специалистов паллиативного кабинета поликлиники №7, где обслуживается 150 пациентов. Раньше к ним приходилось добираться на личных автомобилях или на общественном транспорте. Территория обслуживания - от Ключ-Камышинского плато до остановки "Золотая нива", в день - минимум пять выездов. Адреса могут быть в разных концах района.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирские медики будут чаще взаимодействовать с пациентами дистанционно

Также автомобили получили новосибирская поликлиника №2 и Карасукская ЦРБ. Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает развивать паллиативную службу, что очень важно для пациентов.

- Пациент, у которого паллиативный статус, в первую очередь нуждается в общении, поддержке, дополнительном внимании, этим людям иногда нужно просто поговорить, - считает работающая на выездах врач Евгения Квеглис.

Минздрав региона в начале этого года открыл дневной стационар для таких больных, в поликлиниках увеличено количество амбулаторных кабинетов и выездных бригад. До 2022 года их было четыре - две взрослые и две детские. В январе 2022-го начали работу еще три бригады. До конца года планируется организовать еще шесть - по три взрослых и детских бригады, в том числе в Куйбышеве. Для них также купят машины.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности
Путин - французскому журналисту: А вы хотите воевать с Россией?
Путин о выполнении Киевом Минских соглашений: Нравится - не нравит­ся, терпи, моя краса­вица
Замглавы МИД Панкин: Запад готов выдумать повод для санкций против РФ
Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах