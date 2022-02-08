Паллиативную службу Новосибирской области усилили новыми автомобилями

Две поликлиники Новосибирска и больница Карасукского района получили новые автомобили для выезда врачей к пациентам на дом.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, новый транспорт упростит работу специалистов паллиативного кабинета поликлиники №7, где обслуживается 150 пациентов. Раньше к ним приходилось добираться на личных автомобилях или на общественном транспорте. Территория обслуживания - от Ключ-Камышинского плато до остановки "Золотая нива", в день - минимум пять выездов. Адреса могут быть в разных концах района.

Также автомобили получили новосибирская поликлиника №2 и Карасукская ЦРБ. Министерство здравоохранения Новосибирской области продолжает развивать паллиативную службу, что очень важно для пациентов.

- Пациент, у которого паллиативный статус, в первую очередь нуждается в общении, поддержке, дополнительном внимании, этим людям иногда нужно просто поговорить, - считает работающая на выездах врач Евгения Квеглис.

Минздрав региона в начале этого года открыл дневной стационар для таких больных, в поликлиниках увеличено количество амбулаторных кабинетов и выездных бригад. До 2022 года их было четыре - две взрослые и две детские. В январе 2022-го начали работу еще три бригады. До конца года планируется организовать еще шесть - по три взрослых и детских бригады, в том числе в Куйбышеве. Для них также купят машины.