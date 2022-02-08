В Кузбассе отменили систему QR-кодов

В Кузбассе приняли решение об отмене системы QR-кодов.

- В Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий, - сообщает администрация правительства Кузбасса.

Местные власти также отменили и некоторые другие ограничения. Теперь физкультурные и спортивные мероприятия в регионе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70 процентов от пропускной способности спортивного сооружения. А предприятиям общественного питания разрешили работать по ночам.