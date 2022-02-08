В новосибирском Академгородке создали препарат от коронавируса

Специалисты новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН разработали препарат для лечения коронавирусной инфекции. Как сообщает РИА Новости, изначально лекарство создавалось как средство от конъюнктивита.

По словам замдиректора по клинической работе ИЦиГ СО РАН Максима Королева, проект создания перспективного препарата стартовал еще до пандемии COVID-19, его задачей был поиск новых способов лечения вирусных конъюнктивитов. Но распространение коронавируса сделало необходимым перенаправление исследований на борьбу с новым заболеванием. За основу препарата взят рекомбинантный человеческий интерферон-лямбда, свойства которого были улучшены путем специальных модификаций.

- На сегодняшний момент проведен первый пласт доклинических исследований интерферона-лямбда для его противовирусной активности в отношении SARS-CoV-2, и они весьма оптимистичны, - отмечает Максим Королев. - Широкий диапазон рабочих доз и при этом низкая токсичность позволяет оптимистично смотреть на его судьбу по всей линейке исследований - доклиника и далее клиническое применение.

Создание рабочего лекарства могут ускорить серьезный научный задел в этом направлении, который был у научного института уже на старте проекта. Тем не менее, как поясняет Королев, доклинические испытания, как правило, длятся от одного до двух лет, не менее двух лет занимают и клинические испытания. Следующий срез результатов исследований ученые предполагают сделать не ранее чем через год.