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08.02.2022 17:55

902 млн рублей направят "Россети Северный Кавказ" на ремонт объектов на Ставрополье

Ремонтная программа филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" на 2022 год запланирована в объеме более 902 миллионов рублей. Это почти на 8 % больше, чем в 2021 году.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Энергетики капитально отремонтируют свыше 1450 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, 1128 трансформаторных подстанций. На питающих центрах проведут ремонт 17 силовых трансформаторов.

Особое внимание специалисты уделят энергосетям в сельской местности. Здесь на воздушных линиях электропередачи 6/10-0,4 кВ заменят более 2 500 опор и 575 км провода.

Важная часть подготовки к работе электросетевого комплекса в осенне-зимний период - расчистка охранной зоны линий электропередачи. Рабочие группы компании освободят от поросли и близко растущих деревьев трассы воздушных линий, чтобы в ветреную погоду разросшиеся ветви не повредили провода и не стали причиной отключений. Эта работа будет проделана на площади около 224 гектаров, что соизмеримо с площадью почти 314 футбольных полей.

Значительный объем работ - около 85 % - энергетики выполнят хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядных организаций. В первую очередь это позволит сократить издержки, более качественно и своевременно реализовать весь комплекс технических мероприятий.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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