902 млн рублей направят "Россети Северный Кавказ" на ремонт объектов на Ставрополье

Ремонтная программа филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" на 2022 год запланирована в объеме более 902 миллионов рублей. Это почти на 8 % больше, чем в 2021 году.

Энергетики капитально отремонтируют свыше 1450 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, 1128 трансформаторных подстанций. На питающих центрах проведут ремонт 17 силовых трансформаторов.

Особое внимание специалисты уделят энергосетям в сельской местности. Здесь на воздушных линиях электропередачи 6/10-0,4 кВ заменят более 2 500 опор и 575 км провода.

Важная часть подготовки к работе электросетевого комплекса в осенне-зимний период - расчистка охранной зоны линий электропередачи. Рабочие группы компании освободят от поросли и близко растущих деревьев трассы воздушных линий, чтобы в ветреную погоду разросшиеся ветви не повредили провода и не стали причиной отключений. Эта работа будет проделана на площади около 224 гектаров, что соизмеримо с площадью почти 314 футбольных полей.

Значительный объем работ - около 85 % - энергетики выполнят хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядных организаций. В первую очередь это позволит сократить издержки, более качественно и своевременно реализовать весь комплекс технических мероприятий.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"