Четверым сторонникам "ИГ" из ставропольской колонии дали новые сроки

Четверых заключенных ставропольской исправительной колонии приговорили к новым срокам заключения. Находясь в местах лишения свободы, осужденные организовали ячейку запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили в антитеррористической комиссии Ставропольского края, один из мужчин на имевшийся у него мобильный телефон записал видеообращение лидеру террористов о добровольном вступлении в "ИГ", а затем начал вербовку внутри колонии. Участники ячейки также занимались сбором денег на нужды террористической организации.

Южный окружной военный суд приговорил всех четверых фигурантов к длительным тюремным срокам - от 12,5 года до 17 лет лишения свободы.