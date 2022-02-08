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08.02.2022 09:28
Рубрика: Происшествия

Четверым сторонникам "ИГ" из ставропольской колонии дали новые сроки

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)

Четверых заключенных ставропольской исправительной колонии приговорили к новым срокам заключения. Находясь в местах лишения свободы, осужденные организовали ячейку запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

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Как сообщили в антитеррористической комиссии Ставропольского края, один из мужчин на имевшийся у него мобильный телефон записал видеообращение лидеру террористов о добровольном вступлении в "ИГ", а затем начал вербовку внутри колонии. Участники ячейки также занимались сбором денег на нужды террористической организации.

Южный окружной военный суд приговорил всех четверых фигурантов к длительным тюремным срокам - от 12,5 года до 17 лет лишения свободы.

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