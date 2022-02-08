На Ставрополье появился гид-путеводитель по казачьим местам

Новости

Минздрав: Требований к уровню антител для получения QR-кода нет 19:45
Россия зеркально ответит на запрет телеканала RT.DE в Германии 19:42
Работодатели простимулируют работников оставаться дома 19:27
Школьники и студенты гордятся российской наукой 19:16
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС 19:08
Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом 19:05
Песков рассказал о хорошем здоровье Путина 18:54
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией 18:52
На учениях в ЗВО применили комплекс РЭБ "Палантин-К" 18:52
В ЛНР перехватили беспилотник ВСУ для корректировки огня 18:38
Россия не поддержала инициативу о новом диалоге по безопасности в ОБСЕ 18:19
"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли 18:07
Водолазы подняли со дна утонувший квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина 17:43
Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии 17:38
Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов 17:32
Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений 17:27
На учении РВСН для охраны комплексов "Ярс" используют беспилотники 17:10
Путин поздравил ученых с Днем российской науки 17:09
Глава французского Минфина ответил Байдену на угрозы закрыть "Северный поток-2" 17:04
Итальянские керлингисты завоевали золотые медали Олимпиады в дабл-миксте 16:58
Москалькова: Освободившиеся осужденные должны получать бесплатную юридическую помощь 16:58
Услуги центров занятости будут доступны без привязки к регистрации 16:52
"Ричера" продлили на второй сезон 16:45
Татьяна Москалькова: Жалоб на защиту персональных данных становится больше 16:43
Путин 9 февраля обсудит работу судебной системы 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 18:27
Рубрика: Общество

На Ставрополье появился гид-путеводитель по казачьим местам

Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 27(8675)
Прокатиться на лошади, послушать свист старинного медного самовара на дровах, пригубить чихирь - молодое домашнее вино на казачьем празднике - теперь туристы могут открыть Ставрополье с новой стороны. Активисты местного казачьего общества при поддержке Фонда президентских грантов создали гид-путеводитель "Маршруты казачьего Ставрополья". Он включает более 64 мест, связанных с казачьей историей и культурой.
Путешественники могут посмотреть, как проходят народные гулянья. Фото: Татьяна Барыбина Путешественники могут посмотреть, как проходят народные гулянья. Фото: Татьяна Барыбина
Путешественники могут посмотреть, как проходят народные гулянья. Фото: Татьяна Барыбина

Отправными точками маршрутов стали известные региональные курорты. "Малый кубанский круг" охватил Ставрополь и его окрестности, "Малый терский круг" - Кавказские Минеральные Воды и близлежащие станицы, "Большой ставропольский круг" - удаленные станицы и поселки.

Фото: Сергей Михеев
В России запустили новый туристический поезд "Крымский вояж"

Проект, прежде всего, нацелен на самостоятельных путешественников. Специально для них авторы разработали сайт "айда26.рф". В нем размещены карта и координаты локаций. Причем каждый объект снабжен подробными описаниями, фотографиями и видео в формате 360 градусов, которыми можно управлять с помощью компьютерной мыши либо пальцем на смартфоне.

В меню также есть дополнительные разделы: "Событийные мероприятия", рассказывающие о ежегодных зрелищных праздниках и фестивалях, и "Сказы" - о поверьях, легендах и сказаниях казаков Ставрополья. Эти образцы степного фольклора увязаны со станицами и хуторами, где популяризируют творчество писателя Владимира Крыласова. В свое время он много ездил по региону, собирал былины, слушал и записывал байки старожилов. Итогом многочисленных поездок стал двухтомник "Истории и сказы Ставрополья", изданный в 2012 году.

- Мы надеемся, что наш гид обратит внимание туристов на очевидное преимущество, изюминку региона - его казачий колорит, - говорит автор проекта и член Гильдии межэтнической журналистики в Ставропольском крае Наталья Гребенькова. - Ведь Ставрополье - это не только города-курорты с их природными богатствами. Это действительно казачий регион с древними традициями куначества и аталычества, с постоянным соседством разных культур и народов и их взаимным влиянием. К примеру, только за последние десять лет в Кавминводах появилось четыре полноценных казачьих подворья - очень разных, со своими характерными особенностями и настроением.

Работа над путеводителем началась весной прошлого года. На исследование знаковых исторических мест, создание веб-сайта, дизайн и многое другое было более двух миллионов рублей гранта. В результате командных усилий посетитель интернет-ресурса, открыв сейчас любой из трех предложенных маршрутов, получает максимум информации.

Проект, прежде всего, нацелен на самостоятельных путешественников. Специально для них авторы разработали сайт с картой и координатами

Так, необычной историей обладает село Сенгилеевское, расположенное в Шпаковском округе вблизи Ставрополя. В местном Доме культуры казаки обустроили емкий по наполнению историко-этнографический музей "Арт-площадка "Радужная палитра". Экскурсии проводит сам начальник штаба Сенгилеевского хуторского казачьего общества Сергей Демченко.

Или вот самобытное подворье "Жар-птица" в селе Садовом Предгорного района, где тесно переплелись русские и восточные традиции казаков-некрасовцев. Хозяйка большого дома Наталья Дьяченко на гастрономических экскурсиях предлагает гостям архаичную походную кухню своих предков, покинувших Дон в 1708 году. Для больших групп на подворье устраивают чаепития с восточными сладостями. К запаренному чаю в двухэтажном чайнике Кайданлык подают печенье - гюльбушекеры - и даже тыквенный десерт ("кабак татлысы"). Последнее блюдо можно приготовить и самостоятельно - хозяйка с удовольствием поделится рецептом.

Фото: Пресс-служба РГО/ Анна Юргенсон
РГО наградило лучших гидов

- В путеводитель вошли 64 локации, хотя по факту их больше, так как некоторые достопримечательности мы объединили, - продолжает Наталья. - Очень надеюсь, что все собранные материалы послужат подспорьем для туроператов. Специально для них мы готовим полиграфическую версию путеводителя со ссылками и QR-кодами на сайт и в ближайшее время представим брошюру на совместной встрече с министерством туризма Ставрополья. Пока же турагентства связываются с нами в соцсетях, в основном из Кавминвод, и просят совета. Дело в том, что они прекрасно знают о Боргустанском или некрасовских этноподворьях, о разных музеях. Но, к примеру, недавно услышали, что в Казачьем культурно-историческом центре в Минеральных Водах можно провести индивидуальный семейный праздник (крещение либо венчание), и заинтересовались. Кто-то начал активно включать казачий контент в свой Instagram.

Официально проект "Маршруты казачьего Ставрополья" завершится 30 апреля. До этого времени пройдут бесплатные экскурсии для школьников и студентов, исторические квесты. По словам Натальи, желающих отправиться в путешествие очень много. Частый вопрос: "А как записаться в поездку?" Авторы отвечают, что с удовольствием покажут Ставрополь, все здесь в пешей доступности, но проезд по окрестностям либо удаленным районам они организовать не смогут, так как проект - некоммерческий. Впрочем, на всех подворьях потомственные казаки готовы стать гидами и даже повозить гостей по живописным и памятным местам. .

Тем временем

На Ставрополье работает мобильное приложение для отдыхающих StavTravel. Сейчас оно содержит данные более чем о 200 достопримечательностях края. Среди них как природные объекты, так и памятники архитектуры. Причем речь идет не только о регионе Кавминвод - популярном туристическом направлении, но и обо всем крае.

Приложение разработано таким образом, что пользователи могут добавить любую точку в папку "Избранное", одной кнопкой открыть навигатор и сформировать маршрут поездки. Как рассказал корреспонденту "РГ" создатель проекта Андрей Диканский, карта, а также мобильное приложение и сайт - это не коммерческий проект, а увлечение. Ему поступали предложения превратить любимое дело в бизнес, но он отказался.

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин: Формирование защиты от новых инфекций - самая актуальная научная задача
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Вакцинацию против COVID-19 прошла 41 тысяча детей 12-17 лет
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов