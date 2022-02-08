На Ставрополье появился гид-путеводитель по казачьим местам

Прокатиться на лошади, послушать свист старинного медного самовара на дровах, пригубить чихирь - молодое домашнее вино на казачьем празднике - теперь туристы могут открыть Ставрополье с новой стороны. Активисты местного казачьего общества при поддержке Фонда президентских грантов создали гид-путеводитель "Маршруты казачьего Ставрополья". Он включает более 64 мест, связанных с казачьей историей и культурой.

Отправными точками маршрутов стали известные региональные курорты. "Малый кубанский круг" охватил Ставрополь и его окрестности, "Малый терский круг" - Кавказские Минеральные Воды и близлежащие станицы, "Большой ставропольский круг" - удаленные станицы и поселки.

Проект, прежде всего, нацелен на самостоятельных путешественников. Специально для них авторы разработали сайт "айда26.рф". В нем размещены карта и координаты локаций. Причем каждый объект снабжен подробными описаниями, фотографиями и видео в формате 360 градусов, которыми можно управлять с помощью компьютерной мыши либо пальцем на смартфоне.

В меню также есть дополнительные разделы: "Событийные мероприятия", рассказывающие о ежегодных зрелищных праздниках и фестивалях, и "Сказы" - о поверьях, легендах и сказаниях казаков Ставрополья. Эти образцы степного фольклора увязаны со станицами и хуторами, где популяризируют творчество писателя Владимира Крыласова. В свое время он много ездил по региону, собирал былины, слушал и записывал байки старожилов. Итогом многочисленных поездок стал двухтомник "Истории и сказы Ставрополья", изданный в 2012 году.

- Мы надеемся, что наш гид обратит внимание туристов на очевидное преимущество, изюминку региона - его казачий колорит, - говорит автор проекта и член Гильдии межэтнической журналистики в Ставропольском крае Наталья Гребенькова. - Ведь Ставрополье - это не только города-курорты с их природными богатствами. Это действительно казачий регион с древними традициями куначества и аталычества, с постоянным соседством разных культур и народов и их взаимным влиянием. К примеру, только за последние десять лет в Кавминводах появилось четыре полноценных казачьих подворья - очень разных, со своими характерными особенностями и настроением.

Работа над путеводителем началась весной прошлого года. На исследование знаковых исторических мест, создание веб-сайта, дизайн и многое другое было более двух миллионов рублей гранта. В результате командных усилий посетитель интернет-ресурса, открыв сейчас любой из трех предложенных маршрутов, получает максимум информации.

Проект, прежде всего, нацелен на самостоятельных путешественников. Специально для них авторы разработали сайт с картой и координатами

Так, необычной историей обладает село Сенгилеевское, расположенное в Шпаковском округе вблизи Ставрополя. В местном Доме культуры казаки обустроили емкий по наполнению историко-этнографический музей "Арт-площадка "Радужная палитра". Экскурсии проводит сам начальник штаба Сенгилеевского хуторского казачьего общества Сергей Демченко.

Или вот самобытное подворье "Жар-птица" в селе Садовом Предгорного района, где тесно переплелись русские и восточные традиции казаков-некрасовцев. Хозяйка большого дома Наталья Дьяченко на гастрономических экскурсиях предлагает гостям архаичную походную кухню своих предков, покинувших Дон в 1708 году. Для больших групп на подворье устраивают чаепития с восточными сладостями. К запаренному чаю в двухэтажном чайнике Кайданлык подают печенье - гюльбушекеры - и даже тыквенный десерт ("кабак татлысы"). Последнее блюдо можно приготовить и самостоятельно - хозяйка с удовольствием поделится рецептом.

- В путеводитель вошли 64 локации, хотя по факту их больше, так как некоторые достопримечательности мы объединили, - продолжает Наталья. - Очень надеюсь, что все собранные материалы послужат подспорьем для туроператов. Специально для них мы готовим полиграфическую версию путеводителя со ссылками и QR-кодами на сайт и в ближайшее время представим брошюру на совместной встрече с министерством туризма Ставрополья. Пока же турагентства связываются с нами в соцсетях, в основном из Кавминвод, и просят совета. Дело в том, что они прекрасно знают о Боргустанском или некрасовских этноподворьях, о разных музеях. Но, к примеру, недавно услышали, что в Казачьем культурно-историческом центре в Минеральных Водах можно провести индивидуальный семейный праздник (крещение либо венчание), и заинтересовались. Кто-то начал активно включать казачий контент в свой Instagram.

Официально проект "Маршруты казачьего Ставрополья" завершится 30 апреля. До этого времени пройдут бесплатные экскурсии для школьников и студентов, исторические квесты. По словам Натальи, желающих отправиться в путешествие очень много. Частый вопрос: "А как записаться в поездку?" Авторы отвечают, что с удовольствием покажут Ставрополь, все здесь в пешей доступности, но проезд по окрестностям либо удаленным районам они организовать не смогут, так как проект - некоммерческий. Впрочем, на всех подворьях потомственные казаки готовы стать гидами и даже повозить гостей по живописным и памятным местам. .

Тем временем

На Ставрополье работает мобильное приложение для отдыхающих StavTravel. Сейчас оно содержит данные более чем о 200 достопримечательностях края. Среди них как природные объекты, так и памятники архитектуры. Причем речь идет не только о регионе Кавминвод - популярном туристическом направлении, но и обо всем крае.

Приложение разработано таким образом, что пользователи могут добавить любую точку в папку "Избранное", одной кнопкой открыть навигатор и сформировать маршрут поездки. Как рассказал корреспонденту "РГ" создатель проекта Андрей Диканский, карта, а также мобильное приложение и сайт - это не коммерческий проект, а увлечение. Ему поступали предложения превратить любимое дело в бизнес, но он отказался.