Почему дети добираются на уроки, рискуя жизнью

Полтысячи детей, проживающих в дагестанских поселках Зубутли-Миатли и Новый Сулак Кизилюртовского района, ежедневно рискуют жизнью по дороге к школе. Путь к знаниям пролегает через железную дорогу, и школьникам приходится проходить настоящий квест. Ближайший обустроенный переход расположен через 500 метров. Но кто будет делать крюк и терять полчаса, если проще пересечь железнодорожные пути по прямой?

Жители дагестанских сел Зубутли-Миатли и Новый Сулак отправляют детей в школу с надеждой - лишь бы чего не случилось. Фото: ОНФ Дагестана

Расстояние между поселками - около двух километров. Школы есть в обоих населенных пунктах: в Зубутли-Миатли обучаются около 900 человек, в Новом Сулаке - 1200. Но в новосулакскую ходят часть детей из Зубутли-Миатли и других расположенных рядом поселков.

А еще часть ребятишек родители отводят в детсады, расположенные по обе стороны железной дороги. "Когда проезжают поезда, приходится ждать, иногда очень долго. Бывает, что состав стоит, тогда дети перелезают под ним, чтобы не опоздать в школу", - сетует мама школьника Патимат Магомедова.

Местные жители неоднократно обращались в РЖД и властям: обустройте переход именно там, где удобно людям. Но реакции не было. И тогда они написали в региональное отделение ОНФ. "Учитывая, что речь идет о безопасности детей, мы обратились в РЖД с просьбой обустроить пешеходный переход. Компания согласилась рассмотреть предлагаемые варианты. Осмотрели стихийный переход и пришли к решению обустроить его по всем нормативам. Для этого администрация Кизилюрта оборудует подходные пути, проложит дорожки и проведет освещение, остальное на себя берет РЖД", - рассказали "РГ" в ОНФ.

Увы, это не первый случай, когда в Дагестане общественники добиваются установки перехода через оживленные дороги для школьников. Ранее активисты обследовали ведущие к образовательным учреждениям маршруты. В семи муниципалитетах 25 из них оказались опасными.

Путь к знаниям пролегает через железную дорогу, и школьникам приходится проходить настоящий квест

Например, в микрорайоне Анжи, расположенном возле Каспийска. На повороте от трассы к микрорайону был установлен знак остановки, но пешеходный переход не был предусмотрен. Поэтому детям приходилось идти пешком две остановки. После обращения активистов "зебру" обустроили.

Тимур Алиев, "Российская газета", Махачкала

У Светланы Артемовой из Пензенской области два школьника в семье. Дети со станции ходили на занятия через рельсы. Фото: Наталья Саванкова

Школьники со станции Арбеково под Пензой тоже рисковали жизнью, нередко подныривая под вагоны, чтобы не опоздать на урок из-за внезапно остановившегося на путях товарняка. Впервые "Российская газета" рассказала об этой проблеме в конце 2019 года. Публикация вызвала резонанс, на нее обратили внимание транспортная прокуратура, региональный омбудсмен, местное отделение ОНФ и администрация Пензы. Общими усилиями удалось добиться перемен.

Уже к лету, когда станция становится более оживленной благодаря дачникам, а среди них тоже немало детей, в Арбекове появился благоустроенный пешеходный переход через железнодорожные пути. Школьникам больше не приходится прыгать через рельсы. "Экстремальный путь раньше был. Он многих довел до больницы. Я сам поскользнулся как-то, упал на рельсы. Отбил почку и порвал сухожилие. Спасибо, что ровный переход сделали, ходить теперь не страшно", - говорит местный житель Виктор Рытиков.

Чтобы не опоздать в школу, ребята со станции Арбеково под Пензой подныривали под вагоны

График движения железнодорожных составов скорректировали так, чтобы грузовые поезда не останавливались надолго на этом участке. Чтобы не было соблазна сократить дорогу напрямую, установили ограждение. В зоне разрешенного пешеходного перехода появились заметные знаки. "Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы переход через железную дорогу был надземным или подземным. Но для этого нужны солидные финансовые средства. Пытаемся решить эту проблему с Самарой, где находится офис Куйбышевской железной дороги, и с руководством РЖД. Цена вопроса - порядка 8 миллионов рублей. Но пока это отдаленная перспектива", - говорит транспортный прокурор Пензы Сергей Гусев.

В дирекции железной дороги посоветовали родителям бесплатно установить на смартфоны приложение "Берегись поезда - SafeTrain". Когда ребенок приближается к железнодорожным путям, автоматически телефон напомнит ему о возможной угрозе. За 70 метров блокируется любая проигрываемая на телефоне музыка, а при приближении на 50 метров срабатывает сигнал.

Кроме того, по системе видеооповещения родители смогут в режиме реального времени отслеживать перемещение ребенка до школы и обратно.

Наталья Саванкова, "Российская газета", Пенза