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08.02.2022,  
09:39
Текст:  Светлана Цыганкова

АПЛ "Красноярск" выйдет в море на испытания в июне

Фото: Олег Кулешов/ТАСС Фото: Олег Кулешов/ТАСС
Фото: Олег Кулешов/ТАСС

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Красноярск" выйдет на ходовые испытания в Белое море. Эту субмарину строят на Севмаше. Предполагается, что ходовые испытания состоятся в начале июня нынешнего года.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что в Белом море проверят работу бортового оборудования в походных условиях, определят его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам.

В настоящее время подлодку готовят к швартовым испытаниям. А после ходовых в Белом море начнутся государственные испытания с проверкой систем вооружений.

Служить "Красноярск" будет на Тихоокеанском флоте. В его состав субмарину планируют передать в конце 2022 года.

"Красноярск" - подводная лодка проекта 885М - "Ясень-М". Спущена на воду 30 июля 2021 года. Будет нести крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

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