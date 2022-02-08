АПЛ "Красноярск" выйдет в море на испытания в июне

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Красноярск" выйдет на ходовые испытания в Белое море. Эту субмарину строят на Севмаше. Предполагается, что ходовые испытания состоятся в начале июня нынешнего года.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что в Белом море проверят работу бортового оборудования в походных условиях, определят его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам.

В настоящее время подлодку готовят к швартовым испытаниям. А после ходовых в Белом море начнутся государственные испытания с проверкой систем вооружений.

Служить "Красноярск" будет на Тихоокеанском флоте. В его состав субмарину планируют передать в конце 2022 года.

"Красноярск" - подводная лодка проекта 885М - "Ясень-М". Спущена на воду 30 июля 2021 года. Будет нести крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".