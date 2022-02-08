Для рыбоводных предприятий России разрабатывают отечественные корма

Объем производства аквакультуры в России вырос в 1,8 раза за последние пять лет. Эксперты называют этот сектор российского АПК самым быстрорастущим. Как заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, в России происходит взрывной рост индустриального лососеводства. Его объемы увеличились за последние пять лет практически втрое, а доля лосося в общей структуре российского рыбоводства превысила 30 процентов. Однако российские рыбоводы до сих пор используют в основном импортные корма, так как конкурентоспособной отечественной рецептуры их производства пока нет.

Минувший год стал особенно успешным для российских рыбоводов. Например, предприятия "Русской Аквакультуры" в 2021 году увеличили вылов живой рыбы до рекордных 32,5 тысячи тонн - на 78 процентов больше, чем в 2020 году. При этом вес потрошеной рыбы с головой составил 27,8 тысячи тонн, что на 79 процентов превысило результаты 2020 года. Около 95 процентов вылова рыбы пришлось на участки в Мурманской области, и менее пяти процентов - на Карелию.

Производство рыбной муки, которая сегодня является основной составляющей кормов для рыбоводных хозяйств, тоже растет, однако ее большая часть уходит за границу. В 2020 году в России было произведено 126,5 тысячи тонн муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных - на 0,7 процента больше объема производства предыдущего года. Зато за июль - декабрь 2021 года Россия отправила на экспорт 150 тысяч тонн муки - примерно на 40 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщается в результатах мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). А ведь в себестоимости искусственно выращенной рыбы 70-80 процентов составляет стоимость кормов. Это означает, что импортозависимость в российской аквакультуре страны остается высокой.

- Мы работаем с финской компанией "Райсио", - рассказал корреспонденту "РГ" Владимир Владимиров, заместитель директора предприятия "Кала я марьяпоят", которое занимается выращиванием радужной форели на озерах Верхнее Куйтто и Нюк в Карелии. - Пробовали использовать некоторые российские корма, но вынуждены были от них отказаться, даже несмотря на то, что они значительно дешевле импортных. Исследования ихтиопатолога показали, что форель, которая питается отечественными кормами, развивается медленнее, ее здоровье ухудшается. А качество для нас в приоритете.

Конкуренцию традиционной импортной продукции сегодня представляют высокоэнергетические корма, в составе которых больше протеина и рыбной муки, отмечает генеральный директор "Центра по борьбе с болезнями рыб (Рыбводцентр) Галина Павлович. В России они производятся на трех заводах. Но общий объем их производства составляет 10 тысяч тонн, тогда как из-за рубежа завозятся более 100 тысяч тонн кормов. По ценам они примерно одинаковы, но зарубежные поставщики цепко держатся за своих российских партнеров, предлагая им преференции по оплате на три, а то и на шесть месяцев. Российским производителям это не под силу.

- Вопрос преференций для наших предприятий аквакультуры будет обсуждаться летом, - подчеркнула Галина Павлович. - Подобный опыт в стране уже есть. Например, в Московской области предприятиям аквакультуры в 2021 году компенсировали 20 процентов стоимости кормов. В Европе подобные преференции доходят до 40 процентов.

Отечественные рыбоводы до сих пор используют в основном импортные корма, так как конкурентной рецептуры их производства нет

Текущая годовая потребность российского рыбоводства в кормах еще в 2017 году превышала 250 тысяч тонн. По прогнозам аналитиков, к 2030 году она достигнет 375 тысяч тонн. Поэтому все более важным становится поиск растительных и животных компонентов, которые могли бы заменить рыбную муку.

Эта задача уже поставлена перед специалистами ВНИРО, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в сентябре 2021 года на VI научно-практической конференции "Российское осетроводство" в Санкт-Петербурге. По его словам, уже приобретено оборудование, активно ведутся исследования, предварительные результаты которых обнадеживают. Уже разработаны и апробированы комбикорма с использованием новых источников белка. Результаты проб показали, что они не уступают импортным аналогам по скорости роста рыбы и при этом дешевле на 20-30 процентов, отметил начальник отдела кормов и кормовых компонентов ВНИРО Роман Артемов.

Помимо этого, ученые предложили рыбоводам создавать собственные небольшие комбикормовые заводы. По предварительным подсчетам 2021 года, это позволит сэкономить 30-50 процентов на данной статье расходов, а часть корма продавать по рыночной цене, увеличивая доход хозяйства. Некоторые предприятия пошли по этому пути. Например, завод "Карельские Рыбные Заводы - корма", который был запущен еще в 2017 году, выпускает около 4500 тонн кормов в год. Текущая потребность рыбоводов Карелии в кормах составляет около 40 тысяч тонн в год, а значит, подобное производство имеет хорошие перспективы.

Прямая речь

Сергей Гудков, заместитель председателя Рыбного союза:

- Сегодня российские аквакультурные компании лишь на 40 процентов обеспечены отечественными комбикормами, которые в основном используются для выращивания карпов и прочих относительно недорогих сортов рыб. Они не очень хорошо сбалансированы, менее питательны, недостаточно водостойкие, гранулы сильно крошатся. Это происходит из-за того, что в производстве используются устаревшие технологии, не соблюдается рецептура, компоненты имеют низкое качество. Чтобы решить эти проблемы, необходимы инвестиции в установку современных высокоавтоматизированных производственных линий с объемами выпуска от 100 тысяч тонн в год. Такой объем обеспечит производство примерно 80 тысяч тонн лососевых рыб. Если наши аквакультурные хозяйства будут наращивать объемы производства товарной рыбы, производители кормов будут подтягиваться вслед за ними. И, конечно, нужны современные рецептуры. Чтобы вырастить один килограмм рыбы, нужно всего 1,3 килограмма иностранных кормов, тогда как российских потребуется не менее 1,5-2 килограммов.

Тем временем

Россия имеет огромную протяженность морского побережья, которая составляет около 60 тысяч километров. Площадь акваторий в Черном, Каспийском, Баренцевом, Белом, Азовском и дальневосточных морях, пригодных для выращивания рыбы, составляет 0,38 миллиона квадратных километров. Из этой площади реально используются для аквакультуры лишь 25 тысяч гектаров. По производственным объемам ведущее место сегодня занимает СЗФО: на его долю приходится более 32 процентов продукции рыболовства в России.