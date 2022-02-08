Эксперты поддержали новый проект закона о туризме

Ростуризм подготовил масштабный проект закона "О туризме и туристической деятельности в РФ", который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент идут общественные обсуждения документа, и корреспондент "РГ" решил выяснить у экспертов их отношение к будущему закону.

Туристы платят за новые впечатления и хотят, чтобы они были позитивными. Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

По прогнозам, новый документ может заработать уже к началу 2023 года, придя на смену старому, принятому еще в 1996-м. За четверть века многое поменялось, поэтому документ, вероятно, отразит все нюансы современной экономической ситуации, а самое главное - надежно защитит потребителя.

Так, в документе впервые будет введено понятие "туристический продукт", проведено различие между турагентской и туроператорской деятельностью. Например, агент не может продавать услуги (по проживанию, трансферу и прочее), подобную деятельность может осуществлять только оператор. К требованиям по осуществлению турагентской деятельности прибавляется необходимость состоять в едином федеральном реестре турагентов (субагентов) и в профессиональном объединении турагентов, имеющем компенсационный фонд, который агенты сами будут пополнять, уточняет Александр Байбородин, президент Союза защиты прав субъектов туристской деятельности ПравТурСоюз.

Данные об организациях будут заимствованы из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сразу же после регистрации юрлица или ИП. Теперь турагенты в течение трех дней должны будут передавать в реестр данные о заключенном с клиентом договоре. Для удобства будет создан личный кабинет на официальном сайте уполномоченного федерального органа. Исключение из реестра по каким-либо причинам не освобождает туроператора от обязанности обеспечить оказание приобретенных туристом услуг, поясняет адвокат Вадим Дигин. Если же сведения о заключении договора с клиентом не будут переданы, то этот факт может стать поводом для исключения продавца из единого федерального реестра туроператоров, уточняет юрист Олег Кассин.

Безусловным плюсом нового документа является внедрение двух альтернативных способов аккумулирования резервных денежных средств туроператоров для защиты интересов потребителя туристических услуг: это отчисление туроператорами взносов в коллективный фонд (в случае банкротства оператора, каждому туристу из фонда будут выплачиваться средства) и работа по эскроу-счетам, уверена юрист Екатерина Спирина.

Предполагается, что для защиты потребителя на эскроу-счетах будут замораживаться деньги туриста и храниться до выполнения туроператором обязательств по договору.

Новый документ может заработать уже к началу 2023 года, сменив старый, принятый еще в 1996-м

Тем не менее бизнес отлично понимает, что сегодня механизм эскроу-счетов не проработан для применения в туризме, комментирует Александр Байбородин. По мнению эксперта, не многие операторы готовы работать в кредит, зная о курсовых и инфляционных рисках, а также о своей незащищенности при отказе от тура покупателем.

Кроме того, помня о том, как введение эскроу-счетов отразились на стоимости новостроек, можно предположить, что такое регулирование в туризме также может привести к росту цен, опасается предприниматель Артем Табунин.

Коллективный фонд, в свою очередь, даст компаниям отрасли новые возможности: туроператоров, которые будут производить взносы в фонд коллективной ответственности, планируют освободить от необходимости страхования обязательств. Страховка потребуется лишь новым туроператорам в первые два года деятельности, поясняет Ольга Сковородникова, руководитель отдела маркетинга Nordic spa.

Однако такой подход положительно оценивают не все эксперты.

- Потребитель должен сам выбрать - страховаться ему от безответственного поведения туроператора или его банкротства или нет. А функции фонда могут выполнять уже действующие страховые компании. В этом смысле законопроект предусматривает более широкое участие государства в экономических отношениях субъектов и объектов. А это, как мы знаем, ни к чему хорошему не приводит, - сомневается Виталий Архангельский, директор Jet.Paris - AVIAV.

Что же касается эскроу-счетов, то, по словам эксперта, здесь тоже есть свои подводные камни:

- Мало ли на какой срок отправится турист на отдых, тем более что новый закон предполагает срок оказания туристических услуг от суток до года. Выходит, что в некоторых случаях туроператоры и турагентства не получат свои заработанные средства несколько месяцев, - делает вывод Архангельский.

В чем сходятся эксперты, так это в том, что новый документ позволит развивать комплексные межрегиональные туристические проекты, туристические макрорегионы и туристические кластеры разных уровней. Не менее важно, что в проекте закона уделяется особое внимание вопросу регулирования и классификации туристической инфраструктуры, уточняет Илья Сухарников, директор EY. Другое серьезное новшество - градация туристических маршрутов по географическому охвату (национальные и региональные) и по сложности.

- Почему это важно для меня? Сегодня привлечение туристов - это задача (скорее - боль) самих предпринимателей. Бизнесменам небольших российских городов это не под силу, - сетует Екатерина Рябинина, владелица отеля и ресторана "Реавиль". - Если роль такого регулятора и рекламщика возьмет на себя государство через новый закон, это снимет с предпринимателей нагрузку и даст возможность заниматься своими прямыми задачами.

Кстати, работа в этом направлении уже идет - на сегодняшний день утверждены 18 национальных маршрутов, а в 2022 году планируется добавить еще 12, напоминает Венера Шайдулина, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии Госдумы РФ.

При этом данная трактовка ФЗ оставляет еще много вопросов. Например, как войти на рынок новым компаниям с перспективными идеями новых туристических проектов, но с отсутствием больших финансовых возможностей, спрашивает Вениамин Дайков, управляющий партнер юридической компании "ПЕРЭКС".

В определении туристского потока, особенно внутреннего, нет четких правил его подсчета и сегментации, небольшое внимание уделено сфере въездного туризма, дополняет Анисия Евдокимова, гендиректор московского филиала событийно-туристического холдинга "Фаворит". Еще один вопрос связан с экскурсоводами: профессиональные сообщества в индустрии гидов-переводчиков не поддерживают всех классификаций, которые вводятся, ввиду очень сильного различия регионов и ситуации с гидами в регионах.

В целом же все инновации документа, однозначно, положительно отразятся на туристической отрасли, уверяет юрист Светлана Петропольская, основатель URVISTA.

Законопроект направлен на "обеление" рынка, чтобы игроки регистрировали юридические адреса, открывали корпоративные счета, работали открыто. В том числе расширяется список услуг, которые можно считать туристическими: кемпинги, глэмпинги, модульные отели, круизные суда, туристический железнодорожный транспорт, дополняет Ильшат Газизов, инвестор-сооснователь сети футбольных манежей "ФИЗРА" и глэмпинга Best Glamp "Лесная Поляна".

А Наталья Расторгуева, эксперт проекта "Контур.Отель", отмечает важность нормы законопроекта, которая упорядочивает работу традиционного "частного сектора", так называемых гостевых домов, хозяева которых смогут наконец выйти из "тени", проведя добровольную классификацию своих средств размещения.

Таким образом, законодательство о туризме и туристической деятельности обновится и пополнится положениями и нормами, которые гарантированно улучшат качество и безопасность множества туристических объектов.

Мнения

Наталья Екимова, ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Департамента экономической теории:

- Одной из проблем в сфере туризма является отсутствие реакции системы высшего образования на изменяющиеся потребности туристического сектора. Так, например, в университетах Дагестана, где драйвером экономики в настоящее время выступают туризм и смежные с ним отрасли, готовят физиков, астрономов и нанотехнологов, для которых просто физически не существует рабочих мест в Дагестане, но при этом игнорируют профессии, связанные с туризмом, гостиничным бизнесом и строительством, от которых зависит будущее региона. Аналогичная ситуация сложилась и на Камчатке.

Ксения Богоявленская, эксперт проекта "Контур.Отель":

- За время карантина потенциальные сотрудники перестали рассматривать отели как желанное место работы. Чтобы "воспитать" себе сотрудника, гостиницам необходимо также привлекать студентов на практику, знакомить с работой разных служб. Поэтому и отелям, и вузам требуется поддержка в самых разных сферах, связанных с трудоустройством.