Где находят работу выпускники автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ

Машиностроительные заводы, конструкторские бюро, автотранспортные организации, строительные компании - все эти предприятия активно нанимают на работу выпускников автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ. Многие начинают трудиться на довольно престижных рабочих должностях еще до получения диплома. О том, как устроена подготовка специалистов, рассказал "РГ" профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ доктор технических наук Александр Пушкарев.

Александр Евгеньевич, существует мнение, что, коль СПбГАСУ строительный вуз, то и выпускники всех факультетов должны связывать свою жизнь исключительно со стройкой.

Александр Пушкарев: В случае с автомобильно-дорожным факультетом это не совсем так. Конечно, наши выпускники очень востребованы в строительных компаниях. Но транспортно-технологические машины - это универсальное оборудование. А поскольку в соответствии с образовательными стандартами наши выпускники обладают широким перечнем компетенций, это позволяет им работать как на строительной площадке, так и на предприятиях, где такое оборудование проектируется, производится и эксплуатируется.

На кафедре наземных транспортно-технологических машин есть бакалавриат и магистратура по направлению подготовки "Прикладная механика", специалитет по специальности "Наземные транспортно-технологические средства". Кроме того, к нам можно поступить в аспирантуру по направлению "Машиностроение".

Сложно к вам поступить?

Александр Пушкарев: Конкурс, конечно, есть, как на бакалавриат, так и на специалитет. Но отмечу, что в последние годы увеличивается количество бюджетных мест. Для нас это свидетельство того, что мы выпускаем востребованных специалистов. И я рад, что у абитуриентов становится больше возможностей для поступления.

В магистратуру, конечно, идут не все наши бакалавры. Тем не менее и здесь есть конкурс. Он обусловлен тем, что к нам поступают выпускники других факультетов СПбГАСУ и других вузов.

А возможности для научной работы есть?

Александр Пушкарев: Безусловно. Учебные научные лаборатории университета оснащены самым современным оборудованием, что позволяет проводить исследования различных условий эксплуатации машин и материалов: от высоких тропических температур до экстремальных морозов. Учитывая, что СПбГАСУ входит в пул образовательных организаций, формирующих у выпускников компетенции, в том числе и для работы в арктических условиях, такая возможность является очень важной и выигрышной с точки зрения дальнейших перспектив для трудоустройства наших ребят.

К научной работе студенты имеют возможность приобщиться практически с первых курсов. При этом университет поддерживает будущих ученых грантами, системой разнообразных поощрений.

Где проходят практику студенты?

Александр Пушкарев: На профильных предприятиях. У факультета заключены соглашения с ведущими компаниями различных отраслей промышленности, так что у студентов есть возможность выбора.

Отмечу, что многие уже с третьего курса начинают работать в штате этих предприятий. Конечно, вуз не принимает сам факт трудоустройства как уважительную причину для пропуска занятий или некачественного выполнения заданий. Но мы прекрасно понимаем, что условия сегодняшнего дня ставят студентов перед таким выбором. Если они трудятся по профилю, то мы с коллегами стараемся ребятам помочь. Например, сформулировать тему выпускной квалификационной работы так, чтобы она им пригодилась в работе на предприятии, или ответить на вопросы, возникающие относительно трудовой деятельности.

Машиностроение развивается семимильными шагами, предприятия внедряют все новые технологии. Обновляется ли учебная программа?

Александр Пушкарев: Наличие налаженных связей с большим числом предприятий позволяет держать руку на пульсе. Мы знаем, какие изменения происходят в отрасли, в каких компетенциях выпускников заинтересованы компании. К слову, за три года мы практически полностью обновили образовательные программы, которые предусматривают формирование компетенций по запросам предприятий. Также наши преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации для работающих специалистов, так что они владеют исчерпывающей информацией по ситуации в отрасли и могут вести подготовку в соответствии с требованиями рынка.

Отмечу, что ежегодно обновляются и требования к абитуриентам. Уже сейчас актуальная информация для приемной кампании 2022 года размещена на нашем сайте.