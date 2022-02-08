Как дроны помогают бизнесу

С каждым днем беспилотники выводят промышленный рынок на новый уровень развития. Строительство, горнодобыча, сельское хозяйство и другие направления активно используют дроны в мониторинге, обработке земли, аэросъемке и даже в инвентаризации складов.

Сфера применения дронов активно расширяется. Если раньше беспилотники применяли исключительно в военной промышленности, то теперь функционал беспилотных воздушных судов (БВС) используется практически в каждой отрасли.

Например, производительность труда в строительной отрасли за последние несколько лет существенно снизилась. А количество несчастных случаев на объектах увеличивалось прямо пропорционально объемам строительства. С помощью беспилотных воздушных судов в 2021 году было вдвое минимизировано количество травм и несчастных случаев на строительных объектах.

Строители начали использовать дроны для автоматизации процессов. Это было нужно для того, чтобы избежать повышения цены на проекты. При периодическом мониторинге благодаря таймлапсам можно обнаружить слабые места стройплощадки (например, неправильная организация движения техники), из-за которых происходят пробки. Необходимость в большом количестве рабочих исчезла. Использование беспилотников сократило расходы на дополнительную технику и снизило нагрузку на сотрудников. Сейчас квадрокоптеры следят за безопасностью на стройплощадках, исследуют местность для строительства и даже разрабатывают проекты зданий благодаря картографической съемке. В строительстве дроны уже сегодня могут контролировать до 90 процентов земляных работ.

Одной из главных задач БВС в горнодобывающей промышленности является минимизация рисков в области безопасности сотрудников, работающих на рудниках. С 2016 года прибегнуть к дронам решили 70 процентов крупных горнодобывающих компаний и 37 процентов компаний средней и мелкой руки. Это решение было связано с многочисленными обвалами в шахтах. Специалисты сомневались в надежности объектов и отказывались от работы.

Сейчас безопасность рудников увеличилась на 60 процентов за счет обследования шахт и топографо-геодезических работ. Однако без присутствия человека запуск дрона затрудняется. Свои функции он может выполнять, находясь в непосредственной близости от оператора БВС. Поэтому разработчики планируют усовершенствовать сенсоры и датчики ПО, для того чтобы полностью исключить пребывание человека возле труднодоступных и опасных мест.

В 2021 году беспилотники вдвое уменьшили число травм на стройках

Внедрение беспилотников в сельское хозяйство изменило и модернизировало систему способов обработки посевов. Теперь фермеры, применяя дроны, могут не только мониторить состояние растений и обрабатывать их, но и измерять биомассу культур, высоту растения и количество влаги, содержащееся в земле.

Беспилотники внесли большой вклад в развитие промышленного рынка. Функционал дронов помог многим компаниям из различных отраслей снизить количество затрат на ресурсы и увеличить прибыль. Производители не хотят останавливаться на достигнутом и в дальнейшем будут совершенствовать технологии БВС для достижения лучших результатов.