Каким должен быть новый хозяин усадьбы Шуваловых

Новости

Псаки: США приветствовали бы прогресс ЕС в переговорах с РФ по безопасности 00:24
Глава РФС пообещал выплаты тренерам за подготовку игроков для РПЛ 00:23
Россия - Швейцария. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022 00:07
В Гидрометцентре спрогнозировали мартовскую погоду, град и грозы 08.02.2022
Боррель: Мы должны учитывать озабоченности России по вопросам безопасности 08.02.2022
В Италии отменили ношение масок на открытом воздухе 08.02.2022
Из-за COVID-19 регионы смогут приостанавливать плановую амбулаторную медпомощь 08.02.2022
Минздрав исключил приостановку плановой медпомощи детям из-за пандемии 08.02.2022
Французский дипломат назвал главную ошибку Запада в отношении Украины 08.02.2022
Посол России в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой 08.02.2022
Названы три отличительных признака заражения "стелс-омикроном" 08.02.2022
Bloomberg: В ЕС считают проблематичным отключение России от SWIFT 08.02.2022
Более 592 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 08.02.2022
На Тоцком полигоне отработали пуски ракет комплекса "Искандер-М" 08.02.2022
В комитете Госдумы не поддержали идею ограничить число sim-карт 08.02.2022
Россия получила право экспортировать молочную продукцию в Таиланд 08.02.2022
Агентства S&P и Fitch оценили последствия возможных санкций для России 08.02.2022
В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель 08.02.2022
Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Беларусью 08.02.2022
КНДР рассказала об испытаниях ракет с досягаемостью до территории США 08.02.2022
Россия направит почти 6 млрд рублей на экологические исследования 08.02.2022
Минздрав: Требований к уровню антител для получения QR-кода нет 08.02.2022
Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ 08.02.2022
SuperJob: Российские работодатели стимулируют работников оставаться дома 08.02.2022
Более 12 млн человек приняли участие в мероприятиях Года науки 08.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 22:55
Рубрика: Культура

Каким должен быть новый хозяин усадьбы Шуваловых

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя № 29(8677)
Дворцово-парковый ансамбль в Шувалово - усадьба Шуваловых (Воронцовых-Дашковых) уже в первом квартале этого года будет выставлена на конкурсные торги. Об этом сообщили в "РТ-Капитал", являющейся дочерней структурой Госкорпорации "Ростех", которой в 2019 году были переданы 100 процентов активов АО "Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени В.П. Вологдина", на балансе которого и находится усадьба. НИИ как реально работающей структуры уже не существует, сотрудники уволены еще два года назад.
Усадьба Шуваловых. Фото: instagram.com/shuvalovskypark Усадьба Шуваловых. Фото: instagram.com/shuvalovskypark
Усадьба Шуваловых. Фото: instagram.com/shuvalovskypark

Что касается Шуваловской усадьбы, то ее послевоенная история была связана с упомянутым НИИ. Как сообщили в КГИОПе Санкт-Петербурга, только с 2007 по 2015 год 13 решениями Арбитражного суда с НИИ взыскивались неустойки за нарушения условий охранных обязательств. Со своей стороны город как мог помогал поддерживать архитектурный комплекс в должном виде. А в 2016 году, как отметили в КГИОПе, институт отказался от содержания части территории парка.

Фото: Денис Гонтарь/РГ
Как калининградские волонтеры пытаются вернуть к жизни руины замков

Сейчас разговор идет о продаже основного усадебного ансамбля - с дворцами и прочими строениями. В компании-продавце понимают значимость Шуваловского ансамбля и планируют привлечь инвестора, обладающего компетенциями и могущего взять на себя обязательства по охране и сохранению памятников культурного наследия. "Вместе с этим мы по-прежнему готовы рассмотреть вопрос о передаче объекта городу и готовы обсуждать условия прямой продажи Санкт-Петербургу", - подчеркнула представитель компании.

Градозащитники против выставления на торги и полагают, что усадебный комплекс должен быть государственной собственностью. Мария Воюцкая, представитель общественной организации "Это мой город!", полагает, что нужно проверить законность приватизации самого НИИ. К тому же продажа объектов уже начата: два года назад проданы "Желтая дача" (дача Месмахера) и "Зеленая дача". Сложность еще в том, что в огромном парковом ансамбле уже есть земли разного подчинения: есть региональные, есть территории НИИ ТВЧ, есть частные, а возможно - и самозахват.

Личное

Валентин Вологдин, внук основателя НИИ Валентина Вологдина:

- На мой взгляд, уничтожение в свое время ВНИИТВЧ и других НИИ, скажем так, не лучшим образом сказалось на наших предприятиях машиностроения и других отраслях промышленности.

Институт создавался в послевоенное время, трудно было найти подходящую площадку, но дед, остановившись на Шуваловском дворце, думал организовать что-то наподобие современного технопарка, к тому же он считал, что ученым специалистам необходимо иметь вокруг вдохновляющую атмосферу прекрасного. В последние лет 20 было понятно, что институт не сможет дальше развиваться в условиях дворцово-парковых ограничений, но ничего не было сделано, чтобы изменить ситуацию.

Новейшая история

Часы превращая в секунды

Валентина Вологдина-старшего называли "враг Третьего рейха", его книгу "Поверхностная закалка индукционным способом", изданную в СССР в 1939 году, в Германии перевели на немецкий во время войны. Именно благодаря его разработкам удалось снизить время закаливания деталей трансмиссии танков - с 30 часов до 27 секунд! Что позволило значительно уменьшить время изготовления танков. Десять родственников Вологдина пошли по его стопам и стали спецами по токам высокой частоты. Сын Владислав Вологдин 16 лет возглавлял НИИ токов высокой частоты, а внук, сын Владислава Валентин (Владислав и Валентин - "фамильные" имена), - был замом директора института.

Валентин Вологдин стал основоположником отечественной индукционной электротехнической промышленности и дважды лауреатом Сталинской премии, награжден орденом Ленина, первый лауреат золотой медали А.С. Попова. Получил 81 патент на изобретение! А многим ленинградцам запомнилось, как в 50-х годах пожилой мужчина с развевающейся бородой мчался по улицам на странного вида двухколесном транспорте. "Это дед испытывал один из первых прообразов современного мотороллера, колеса к которому привез из командировки во Францию. Были эти колеса от маленького самолета", - поясняет Валентин Вологдин.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Боррель: Мы должны учитывать озабоченности России по вопросам безопасности
Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ
В Минздраве пояснили, какой тест на антитела нужен для ковид-сертификата
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса