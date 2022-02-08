Каким должен быть новый хозяин усадьбы Шуваловых

Дворцово-парковый ансамбль в Шувалово - усадьба Шуваловых (Воронцовых-Дашковых) уже в первом квартале этого года будет выставлена на конкурсные торги. Об этом сообщили в "РТ-Капитал", являющейся дочерней структурой Госкорпорации "Ростех", которой в 2019 году были переданы 100 процентов активов АО "Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени В.П. Вологдина", на балансе которого и находится усадьба. НИИ как реально работающей структуры уже не существует, сотрудники уволены еще два года назад.

Что касается Шуваловской усадьбы, то ее послевоенная история была связана с упомянутым НИИ. Как сообщили в КГИОПе Санкт-Петербурга, только с 2007 по 2015 год 13 решениями Арбитражного суда с НИИ взыскивались неустойки за нарушения условий охранных обязательств. Со своей стороны город как мог помогал поддерживать архитектурный комплекс в должном виде. А в 2016 году, как отметили в КГИОПе, институт отказался от содержания части территории парка.

Сейчас разговор идет о продаже основного усадебного ансамбля - с дворцами и прочими строениями. В компании-продавце понимают значимость Шуваловского ансамбля и планируют привлечь инвестора, обладающего компетенциями и могущего взять на себя обязательства по охране и сохранению памятников культурного наследия. "Вместе с этим мы по-прежнему готовы рассмотреть вопрос о передаче объекта городу и готовы обсуждать условия прямой продажи Санкт-Петербургу", - подчеркнула представитель компании.

Градозащитники против выставления на торги и полагают, что усадебный комплекс должен быть государственной собственностью. Мария Воюцкая, представитель общественной организации "Это мой город!", полагает, что нужно проверить законность приватизации самого НИИ. К тому же продажа объектов уже начата: два года назад проданы "Желтая дача" (дача Месмахера) и "Зеленая дача". Сложность еще в том, что в огромном парковом ансамбле уже есть земли разного подчинения: есть региональные, есть территории НИИ ТВЧ, есть частные, а возможно - и самозахват.

Личное

Валентин Вологдин, внук основателя НИИ Валентина Вологдина:

- На мой взгляд, уничтожение в свое время ВНИИТВЧ и других НИИ, скажем так, не лучшим образом сказалось на наших предприятиях машиностроения и других отраслях промышленности.

Институт создавался в послевоенное время, трудно было найти подходящую площадку, но дед, остановившись на Шуваловском дворце, думал организовать что-то наподобие современного технопарка, к тому же он считал, что ученым специалистам необходимо иметь вокруг вдохновляющую атмосферу прекрасного. В последние лет 20 было понятно, что институт не сможет дальше развиваться в условиях дворцово-парковых ограничений, но ничего не было сделано, чтобы изменить ситуацию.

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Валентина Вологдина-старшего называли "враг Третьего рейха", его книгу "Поверхностная закалка индукционным способом", изданную в СССР в 1939 году, в Германии перевели на немецкий во время войны. Именно благодаря его разработкам удалось снизить время закаливания деталей трансмиссии танков - с 30 часов до 27 секунд! Что позволило значительно уменьшить время изготовления танков. Десять родственников Вологдина пошли по его стопам и стали спецами по токам высокой частоты. Сын Владислав Вологдин 16 лет возглавлял НИИ токов высокой частоты, а внук, сын Владислава Валентин (Владислав и Валентин - "фамильные" имена), - был замом директора института.

Валентин Вологдин стал основоположником отечественной индукционной электротехнической промышленности и дважды лауреатом Сталинской премии, награжден орденом Ленина, первый лауреат золотой медали А.С. Попова. Получил 81 патент на изобретение! А многим ленинградцам запомнилось, как в 50-х годах пожилой мужчина с развевающейся бородой мчался по улицам на странного вида двухколесном транспорте. "Это дед испытывал один из первых прообразов современного мотороллера, колеса к которому привез из командировки во Францию. Были эти колеса от маленького самолета", - поясняет Валентин Вологдин.