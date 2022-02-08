Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков

Во вторник, 8 февраля, Конституционный суд рассмотрел дело о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 61.2 и пункта 11 статьи 189.40 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Попросил о такой проверке житель Петербурга Сергей Кузьмин.

Прежде чем купить квартиру у банка, полезно узнать, не стоит ли он на грани банкротства. Фото: Сергей Куксин

КС подчеркнул, что его постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Жалобе Кузьмина в главный суд страны предшествовала вот какая история . В 2015 году Сергей Кузьмин купил у АО банк "Советский" квартиру в Санкт-Петербурге площадью 273 кв. м за 10,9 млн руб. Квартира была в дореволюционном доме - объекте культурного наследия. Позже Кузьмин взял в кредит еще 20 млн руб. на капитальный ремонт этой квартиры.

Прошел год. И банк "Советский" обратился в Арбитражный суд Петербурга, чтобы оспорить сделку. В суде представитель кредитно-финансового учреждения заявил, что она была совершена за два месяца до санации банка и цена была занижена. По результатам судебной экспертизы рыночная стоимость квартиры составила больше 35 млн руб. И суд признал сделку недействительной. Но это было еще не все. Тем же решением суд обязал Сергея Кузьмина вернуть квартиру банку.

И решил, что Кузьмин должен получить обратно свои 10,9 млн руб.

Потом начались суды. И в судах Кузьмин пытался доказывать, что он "не является ни аффилированным, ни заинтересованным лицом" по отношению к банку. Ведь он всего-навсего заключил сделку "в период, отнесенный законом о банкротстве к периоду подозрительности".

Но он-то об этих проблемах банка не знал и знать никак не мог.

Деньги после продажи жилого помещения с торгов во время процедуры банкротства должны поступать не в конкурсную массу, а гражданину

Однако его доводы приняты во внимание не были. И суд его не услышал. За Сергеем Кузьминым сохранилось право пользования квартирой до исполнения банком обязанности вернуть деньги.

Вот тогда Кузьмин написал жалобу в Конституционный суд и попросил проверить саму норму закона, на которую сослались суды, лишая его квартиры.

Конституционный суд изучил материалы спора и посчитал, что к просьбе Кузьмина надо отнестись серьезно. Вот позиция Конституционного суда РФ.

КС заявил, что при признании договора купли-продажи жилого помещения недействительным требуется соблюдение баланса интересов всех его участников.

Необходимо учитывать все обстоятельства дела о банкротстве и факты, "влияющие на удовлетворение потребности гражданина в жилище".

А еще КС сказал, что последствия признания сделки недействительной, как это произошло в нашем случае, предполагают, что покупатель, получив уплаченные за жилье деньги, может реализовать свое право на жилище. То есть приобрести другое жилье.

Но "такая цель затруднена в рамках процедуры банкротства, характеризующейся значительным объемом задолженности перед кредиторами, что особенно свойственно для банков", - подчеркнул в своем определении суд.

Кроме того, КС указал, что в настоящий момент возврат в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества "не сопровождается одновременным восстановлением того положения, какое имело место в момент совершения сделки".

КС разъяснил, что для частичного удовлетворения требований кредиторов закон о банкротстве позволяет безвозмездно лишать собственника единственного пригодного для проживания жилья "с целью передачи его в конкурсную массу".

Кроме того, Конституционный суд подчеркнул, что вероятность фактического получения денег от должника собственником такой квартиры ничтожно мала, а также отсрочена во времени.

И это, по мнению судей КС, свидетельствует о нарушении "баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве".

И вот как звучит главный вывод Конституционного суда: "Оспариваемые нормы не могут рассматриваться как обеспечивающие конституционное право гражданина на жилище".

В таких случаях требуется корректировка положений закона. Поэтому Конституционный суд велел федеральному законодателю внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.

Но что делать, пока закон поправят? Конституционный суд распорядился, чтобы до этого момента в ситуациях, аналогичных делу Сергея Кузьмина, деньги после продажи жилого помещения с торгов во время процедуры банкротства в конкурсную массу не поступали, а передавались гражданину.

При этом после их получения гражданин сохраняет право пользования жилым помещением в течение установленного судом разумного срока.

А вот дело самого Сергея Кузьмина, заявил КС, подлежит пересмотру.