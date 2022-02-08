Многие владельцы гостиничного бизнеса продолжают работать нелегально

В СЗФО активизировали работу по пресечению незаконной деятельности предпринимателей, продолжающих в нарушение закона размещать гостевые номера в жилых помещениях. Страдают от этого не только жители многоквартирных домов, с которыми по соседству гостят туристы, но и региональные бюджеты, недополучающие внушительные объемы налоговых поступлений. Многие "серые" гостиницы и хостелы не соответствуют также элементарным требованиям пожарной безопасности.

Снаружи не всегда можно понять, что этот дом гостевой. Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

В субъектах Северо-Западного федерального округа сегодня официально зарегистрировано более 2700 гостиниц, отелей, хостелов и других гостевых объектов. Однако официальная статистика не отражает реальной картины. Многие владельцы гостиничного бизнеса продолжают работать подпольно, не желая выполнять требований закона.

Так, в Калининградской области в прошлом году выявили более полусотни подпольных объектов гостеприимства. Собственников активно убеждали выполнить требования законодательства и перевести помещения, в которых располагались объекты гостиничного бизнеса, из жилых в нежилые. Большинство предпринимателей законные требования выполнили, однако некоторые предпочли пойти на конфронтацию. В результате дела по девяти нарушителям сейчас рассматривают в суде.

- На сегодняшний день добровольно за услугой по переводу назначения объектов из жилого помещения в нежилое поступили, к сожалению, всего семь обращений, - отметила заместитель председателя правительства Калининградской области Ирина Сорокина. - В большинстве случаев владельцы гостиниц и хостелов ждали внесения возможных изменений в законодательство, позволяющих предоставлять услуги по упрощенной схеме, и затягивали сроки судебных процессов. Меры по приведению назначения объектов в соответствие носили формальный характер. Однако нормы Жилищного кодекса РФ и изменения, вступившие в силу 1 января 2022 года, о недопустимости оказания гостиничных услуг без прохождения процедуры классификации всех объектов должны привести к активным действиям со стороны собственников гостиничного бизнеса.

Как сообщили в министерстве регионального контроля, Калининградская область недополучает из-за "серых" отельеров более 7,5 миллиона рублей в виде налога на землю и налога на имущество.

По данным на январь текущего года, в самом западном регионе страны классифицировали 209 объектов коллективного размещения из 318 фактически существующих. Таким образом, более ста гостиниц, хостелов и отелей работают с нарушением действующего законодательства.

Предоставлять услуги разрешается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице определенной категории

Борются с нарушителями, как правило, путем проведения проверок, подключая к процессу представителей правоохранительных органов.

В Вологодской области сотрудники прокуратуры проверили 11 хостелов областного центра. Все они, по сообщению правоохранителей, соответствовали требованиям закона. Всего в регионе принимают гостей 140 классифицированных объектов гостиничного бизнеса.

В Республике Коми сегодня работают 63 гостиницы, которые успешно прошли классификацию. Однако некоторые отельеры предпочитают оставаться в тени. Так, по представлению прокурора республики закрыли два незаконных хостела, расположенные в жилых домах. Первый индивидуальный предприниматель вопреки запрету объединил пять квартир для оказания там гостиничных услуг без перевода помещений в нежилые. Владелица второго мини-отеля также пренебрегла требованиями законодательства. Хотя к хостелу вел отдельный вход, помещения квартиры, в которой он располагался, не были переведены в нежилые. В отношении двух отельеров возбудили дела об административных правонарушениях, собственникам назначили наказание в виде штрафа.

Означает ли это, что про частные гостиницы и хостелы можно забыть? Отчасти. Поправки в Жилищный кодекс РФ, запретившие обустраивать гостиницы в жилых помещениях, вступили в силу с 1 октября 2019 года. Организовать в своей квартире мини-отель собственник может, но теперь для этого его недвижимость должна располагаться на первом этаже (или на втором, но при условии, что под ней находятся нежилые помещения), иметь отдельный вход и соответствовать требованиям пожарной безопасности. В таком отеле необходимо установить сигнализацию, сейфы и обустроить надлежащую звукоизоляцию. Самое главное - помещения должны иметь статус нежилых.

Пока одни эксперты утверждают, что новый закон защищает собственников квартир в многоквартирном доме от нежелательного соседства с хостелами и офисами, другие видят в поправках причину расширения "серого" рынка гостиничных услуг. Туристы уходят из хостелов в частный жилой сектор. Да и проверить нелегальную гостиницу в разы сложнее, ведь попасть в помещение, которое по факту является частной собственностью, правоохранителям непросто. Кроме того, недобросовестным владельцам ничего не мешает содержать хостел в одном и том же месте, банально меняя его название или организационно-правовую форму.

Бороться с нелегальными отельерами должна помочь обновленная система классификации, которая начала действовать с 1 января текущего года. Ранее законодательные нормы о получении "звезд" распространялись только на объекты гостиничного бизнеса с номерным фондом более пятнадцати. Теперь требования едины для всех.

Предоставлять гостиничные услуги разрешается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице определенной категории: от высшей ("пять звезд") до низшей ("без звезд"). Организации, которые оказывают медицинские услуги, а также детские дома отдыха и оздоровления классификации не подлежат.

В систему добавили критерии для отелей "все включено" и "ультра все включено". После этого, по мнению представителей ведомства, стандарты отдыха станут едиными для всех отелей России.

- Проблем с системой классификации коллективных средств размещения мы на сегодняшний день не видим, - отметил заместитель руководителя представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Калининградской области Сергей Куренков. - Владельцам объектов гостиничного бизнеса изначально нужно определить, к какой категории они себя относят, после чего начинать работу по приведению коллективного средства размещения в соответствие с критериями классификации. Они довольно четкие и понятные для каждой категории.

В разы сложнее ситуация обстоит c индивидуальными жилыми домами, в том числе сельскими, в которых на данный момент по действующему законодательству вообще ничего нельзя размещать. Ведь если собственник предоставляет дополнительные услуги в виде, например, завтрака, замены постельного белья или экскурсий при сдаче помещений внаем, то объект сразу можно характеризовать как коллективное средство размещения. Это влечет за собой необходимость прохождения классификации. Причем информация о дополнительных услугах часто может содержаться на информационных ресурсах, не подконтрольных собственнику, повлиять на них практически невозможно. В новом законопроекте о туризме, который сейчас обсуждается, планируется закрепить понятие "гостевой дом" и четко определить его статус.

Кстати

70 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, убеждены, что гостиницы и хостелы, расположенные на жилых этажах многоквартирных домов, создают неудобства для жителей.

Справка "РГ"

По официальным данным Ростуризма, в регионах Северо-Западного федерального округа классификацию на 1 января 2022 года прошли более 2,4 тысячи объектов гостиничного бизнеса. В лидерах - Санкт-Петербург (989) и Ленинградская область (284). В пятерку также вошли Калининградская (210), Новгородская (160) и Вологодская (140) области.

Цифра

16,8 тысячи гостиниц и аналогичных средств размещения осуществляют свою деятельность на территории России.