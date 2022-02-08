Моряки Северного флота в Атлантике отбили атаку "пиратов"

Моряки Северного флота во время похода в Атлантическом океане отработали приемы борьбы с пиратами. В учении участвовали подразделения морской пехоты, которые были прикомандированы к экипажам фрегата "Адмирал Касатонов", большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и ракетного крейсера "Маршал Устинов", сообщили в пресс-службе Северного флота.

Моряки и морские пехотинцы учились искать, задерживать и ликвидировать "пиратов", которые, по легенде учений, проникли на верхнюю палубу и внутренние помещения кораблей.

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, в учении использовались холостые боеприпасы. Кроме того, во внутренних помещениях кораблей было отключено электричество, чтобы участники учений могли отработать навыки работы с приборами ночного видения.

Напомним, в 2020 году БПК "Вице-адмирал Кулаков", который охранял от пиратов судоходные пути в Гвинейском заливе, спас от пиратов сухогруз "Люция" под панамским флагом, в экипаж которого входили украинские и русские моряки.

Учения проводятся в рамках плана подготовки Вооруженных Сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов. К ним привлечены более 140 кораблей и судов обеспечения, свыше 60 самолетов и вертолетов, 1000 единиц боевой техники и около 10 тысяч военнослужащих.