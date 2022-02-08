На учениях в ЗВО применили комплекс РЭБ "Палантин-К"

На тактических учениях, которые прошли в Ленинградской области, расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы "Палантин-К" предотвратили авиационные удары по позициям наших войск. В штабе ЗВО уточнили, что к учениям были привлечены свыше 450 военнослужащих и около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"Военнослужащие РЭБ были подняты по учебной тревоге. После чего выдвинулись в район сосредоточения на территорию тылового обеспечения войск. Расчеты успешно выполнили задачу по перехвату беспилотного летательного аппарата для передачи координат и дальнейшего нанесения авиационных ударов", - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Там рассказали, как решалась эта задача. Сначала специалисты РЭБ определили местонахождение и тип сигнала беспилотной авиации. Затем рассчитали местонахождение оператора дрона. Следующим шагом стало подключение к сети обмена данными. И, наконец, было выполнено подавление эфира различных радиостанций. Все эти действия сопровождались отработкой нормативов по технической и специальной подготовке.

Несколько слов о том, что из себя представляет комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-К". Смонтированный на четырехосных автомобилях КамАЗ, он предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности комплекса позволяют "ослепить" электронные системы противника в ультракоротковолновом и коротковолновом диапазонах.

Кроме того, с помощью "Палантина" можно создавать различные виды помех для систем навигации и направленным электронным ударом выводить из строя радары ПВО либо систему управления войсками. А еще этот комплекс может лишить противника сотовой и транкинговой связи.

Важнейшее преимущество "Палантина" кроется в его способности объединить в единую рабочую сеть комплексы РЭБ "Москва", "Житель" и "Дзюдоист".