Названы города с самыми дорогими арендными квартирами

Благовещенск, Краснодар и Новосибирск неожиданно возглавили рейтинг городов с самыми дорогими квартирами, сдающимися в аренду. Об этом сообщает ЦИАН со ссылкой на результаты своего исследования.

При составлении рейтинга аналитики намеренно не включили Москву и Санкт-Петербург. Эти города традиционно занимают первые места в рейтингах самого дорогого жилья. В столице, например, самая дорогая квартира сдается за 3,89 миллиона рублей, в Петербурге - за 1,62. Также в рейтинге учитывались только областные центры, поэтому туда не попал город Сочи, а также курорт "Завидово" под Тверью, где цены на аренду жилья давно зашкаливают. Когда аналитики отбросили все заведомо элитные локации, лидеры сменились.

Так, самый дорогой объект был обнаружен в Благовещенске. Здесь за полтора миллиона рублей в месяц сдается квартира площадью 316 квадратных метров. Объект двухэтажный, ремонт - под классицизм: с лепниной, колоннами и золоченой фурнитурой в ванной комнате. Квартира просторная, но спальни в ней всего две, коммунальные услуги не включены. Зато из окон открывается прекрасный вид на реку Амур и китайский город Хейхе, расположенный на другом берегу.

Стоит отметить, что за полтора миллиона рублей в Благовещенске можно купить квартиру. Правда, это будет очень скромное жилье. Так, сейчас в столице Амурской области на улице Чайковского продается однокомнатная квартира в двухэтажном бараке за 1,49 миллиона рублей. В квартире выполнен современный, пусть и простой ремонт. Из главных минусов - туалет на улице и воду нужно брать и колонки. В поселках под Благовещенском за полтора миллиона рублей можно приобрести квартиру в доме со всеми удобствами.

На втором месте рейтинга - Краснодар. Здесь самая дорогая квартира сдается за 400 тысяч рублей в месяц. Это трешка площадью 170 квадратных метров в новом ЖК по улице Совхозной. Ремонт современный, дизайнерский. В этом же доме, к слову, часть квартир еще ищут хозяев, цена самой дорогой трешки - 34,3 миллиона рублей. Третье место у Новосибирска, здесь за 350 тысяч рублей в месяц сдают 315-метровую квартиру в 16-этажном доме.

Самая компактная квартира среди объектов рейтинга расположена в подмосковном Красногорске. Ее площадь 78 "квадратов", цена - 300 тысяч рублей в месяц. На 25 тысяч дешевле обойдется аренда квартиры площадью 175 квадратных метров, расположенной в Нижнем Новгороде у входа в Александровский сад. За 260 тысяч рублей можно снять квартиру во Владимире площадью 120 "квадратов".

А в Уфе самый дорогой арендный лот - это апартаменты. Они расположены на территории четырехзвездочной гостиницы на улице Ленина. Общая площадь 108 квадратных метров, цена - 250 тысяч рублей в месяц. За эти деньги постоялец получит трехкомнатный номер с небольшой кухней и санузлом, входить в номер нужно будет через отель, коммунальные услуги в стоимость не включены.

В Ростове-на-Дону за 250 тысяч рублей можно арендовать пятикомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров. Самая дорогая квартира Челябинска сдается за 200 тысяч рублей, а в Казани - за 190 тысяч рублей в месяц.