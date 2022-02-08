Объем дорожных работ в Поморье необходимо удвоить

Более 250 километров региональных дорог удалось отремонтировать в Архангельской области в прошлом году. Но, несмотря на значительный прогресс, этого недостаточно. В регионе сегодня семь тысяч "дорожных" километров отнесено к региональным трассам, если же каждый год приводить в порядок две с половиной сотни километров, межремонтный срок составит 28 лет. Для того чтобы дороги оставались в стабильном состоянии, этот промежуток должен быть короче в два - два с половиной раза.

Об этом говорилось на пресс-конференции в правительстве региона. Хотя бюджетных средств в рамках нацпроекта выделяется больше в разы, качество магистралей пока оставляет желать лучшего. По мнению главы "Архавтодора" Игоря Пинаева, учитывая масштаб проблемы, объем ремонтов региональных дорог требуется увеличить более чем в два раза.

Отметим, что казна дорожного фонда Архангельской области составляет в этом году около 11 миллиардов рублей. 5,8 миллиарда будет направлено на ремонт региональных дорог. Вместе с тем скорость ремонта, как и качество полотна, напрямую зависит от эффективности использования денег. Именно поэтому в регионе впервые изменили тактику ремонтных работ.

Раньше все шло последовательно: заканчивался один сезон дорожных работ, за которым следовал второй, а промежуток между ними заполняли контрактные процедуры по выбору подрядчика. Теперь аукционы проводятся заранее, причем следующий сезон "наслаивается" на предыдущий.

К примеру, одну из главных региональных трасс - дорогу из Архангельска к Белому морю, в Онегу, начали готовить к укладке асфальта уже в октябре прошлого года. Напомним: средства для приведения в порядок онежской "магистрали" (наиболее печальной из всех региональных дорог) были выделены Поморью по поручению президента России. Как рассказали в правительстве региона, зимой рабочие проводят здесь заготовку инертных материалов (это щебень, песок, гравий) и частичную отсыпку насыпи, а также "подстилающих слоев".

Вместе с тем многие жители региона дорожные работы в сильные морозы считают явлением аномальным - еще не привыкли. Поэтому в соцсетях многие не скупятся на пессимистические прогнозы по поводу будущего состояния онежской трассы:

Скорость ремонта, как и качество полотна, напрямую зависит от эффективности использования денег

- Ремонтируете, а дорога весной "уплывет" - какой смысл тратить бюджетные деньги?

В автодоре пояснили: часть работ, в основном связанных с "возведением земляного полотна", могут выполняться при отрицательных температурах. Это не противоречит стандартам строительства:

- Весной в течение одной-двух недель осложнения с проездом возможны, но не более того. Потому что будет восстановлена система водоотвода, которая даст возможность убирать с полотна талые воды, - рассказали в ведомстве.

Тем временем проезжающие по онежской трассе автомобилисты делятся впечатлениями о том, как сейчас на дороге работает "эксцентриковый риппер": так называется виброрыхлитель, который вскрывает промерзшие грунты магистрали и выравнивает полотно.

Отметим, что дорога из Архангельска в Онегу - это не только социальная стройка. С учетом роста туристического интереса к Русскому Северу, а к Белому морю - особенно, туроператоры связывают со строительством новой трассы увеличение продаж. Первый, наиболее активно используемый участок планируется сдать уже в этом году - он пройдет до урочища Куртяево, где расположена архангельская долина гейзеров (несколько десятков целебных источников в кратере уснувшего древнего вулкана). Укладку трехслойного асфальтобетона до Куртяево начнут в конце мая - начале июня, по словам строителей, дорога станет короче - будет "спрямляться".

А пока большинство жалоб северян связано с тем, что результаты нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" нынешней зимой "спрятались" под сугробами: снега выпало значительно больше обычного, и дорожники не справлялись с его уборкой, хотя вся техника "выгонялась" на улицы. Только из Архангельска, где сугробы сегодня уже достигают окон на первых этажах зданий, вывезли 124 тысячи тонн снежных завалов - в два раза больше, чем за всю прошлую зиму. При этом дороги во многих населенных пунктах региона остаются "зауженными", техника не успевает вычищать все стоянки и дворовые проезды, из-за чего улицы блокируются припаркованным автотранспортом. Власти региона считают, что "подрядчикам надо усиливаться, чтобы быть готовыми к таким ситуациям". Особенно в столице Поморья:

- Срок работы с подрядчиком в Архангельске в этом году заканчивается, а в следующих контрактах будут определены более жесткие требования, - отметили в правительстве региона.

Тем временем в администрации столицы Поморья пришлось искать для уборки снега дополнительные средства, а также просить помощи у представителей бизнеса. На расчистку отправились владельцы частных тракторов, а многие северяне добровольно выходили на улицы с лопатами, чтобы убрать завалы хотя бы во дворах.

Пешеходы страдают не меньше автомобилистов:

- Тротуары, только что отремонтированные по нацпроекту, буквально закидываются снегом, идти по ним невозможно, - жалуются северяне в соцсетях.

В итоге власти обратили внимание дорожников на синхронизацию техники: чтобы те вначале чистили проезжую часть, а уже затем "малой механизацией" можно будет прокладывать путь по тротуарам.

Кстати

Но сложнее, чем горожанам, приходится жителям наиболее труднодоступных районов Поморья. Особенно тех, где завоз топлива на отдаленные территории проводят не летом, а в основном осенью, в сырую погоду, из-за чего тяжелая техника буквально перемешивает гравийное покрытие трассы с подстилающими его слоями. Больше всего страдают из-за плохого качества дороги жители Мезенского и Лешуконского районов. Чтобы сэкономить средства на ежегодное приведение в порядок гравийного полотна (щебень, к примеру, приходится возить из Карелии), в регионе приняли решение сократить расходы на стройматериалы: песчано-гравийную смесь для ремонта будут в этом году добывать в карьере недалеко от мезенской деревни Кимжа.