Передовые технологии меняют промышленность

Цифровая трансформация промышленности и, следственно, повышение эффективности производства в России основаны на применении передовых производственных технологий. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) - активный участник этого процесса и один из ключевых центров компетенций в данной области.

В конце 2021 года специалисты Центра НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" и Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ впервые в мире разработали системообразующий для промышленности нормативный документ, сфокусированный на создании изделий с помощью технологии цифровых двойников: ГОСТ Р 57700.37-2021 "Компьютерные модели и моделирование. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗДЕЛИЙ. Общие положения". Цифровой двойник - это передовая наукоемкая мультидисциплинарная технология-интегратор, которая требует особых компетенций специалистов, особых инструментов разработки, производственных и бизнес-процессов, понимания новой парадигмы разработки и управления продуктом. Все это вместе - не что иное, как элементы цифровой трансформации промышленности.

Наш университет имеет все необходимые компетенции и ресурсы, чтобы быть надежным партнером в комплексном решении соответствующих задач. В Центре НТИ СПбПУ реализуются программы профессиональной переподготовки, запущены открытые онлайн-курсы, разрабатываются корпоративные программы. Несколько лет назад мы выступили инициатором создания зеркальных инжиниринговых центров (ЗИЦ) с нашими партнерами. Сейчас реализуется уже 13 программ взаимодействия в этом формате: с вузами, институтами развития, промышленными компаниями. Формат ЗИЦ предполагает объединение команд экосистемы инноваций СПбПУ и партнеров, позволяет быстро собирать проектные консорциумы с носителями ключевых компетенций, объединять ресурсы промышленности, науки, образования, бизнеса.

У нас есть очень сильные кейсы комплексной работы с промышленностью - в части трансфера компетенций, проведения научных исследований и выполнения реальных разработок в интересах индустриальных партнеров. Например, долгосрочная дорожная карта сотрудничества с Объединенной двигателестроительной корпорацией (Ростех). Здесь реализуются уникальные высокотехнологичные проекты - такие как создание цифровых двойников газотурбинного двигателя, морского газотурбинного двигателя и редуктора в составе агрегата, разработка и внедрение цифровой платформы на предприятиях корпорации. Это беспрецедентные для отрасли проекты, потребовавшие оцифровки огромного опыта предприятий.

Создание цифровых двойников требует особых компетенций и инструментов разработки

Еще один пример - дорожная карта с Госкорпорацией "Росатом" и ее дочерними компаниями. Она включает масштабную работу по подготовке кадров, разработке и оптимизации высокотехнологичных изделий - таких как "Вибросито" для очистки бурового раствора, декантирующей центрифуги, тепловыделяющей сборки для реакторов и многие другие. Сегодня на новый уровень выходит наша работа в формате ЗИЦ с НПО "Центротех": в Политехе создается Центр "СПбПУ-ТВЭЛ" в целях подготовки "инженерного спецназа" для атомной отрасли и проведения совместных НИОКР. По сути, это не просто работа в интересах одной или нескольких компаний, а системная трансформация отрасли, всей высокотехнологичной промышленности.