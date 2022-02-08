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08.02.2022 17:31

Предприятия Петербурга рассчитывают на доход от промышленного туризма

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 27(8675)
Санкт-Петербург вошел в первую десятку городов, где активно развивается промышленный туризм.

Это относительно новое направление туристической отрасли сейчас привлекает значительное количество заинтересованных участников из числа не только туроператоров и путешественников, но и самих представителей предприятий. И, как утверждают эксперты, их число будет постепенно расти.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Эксперты поддержали новый проект закона о туризме

По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), сегодня этот сегмент российского туристического рынка занимает 3,4 процента, а к 2025 году достигнет пяти. В целом экономический объем рынка промышленного туризма, по прогнозам аналитиков, может составить до девяти миллиардов рублей в год.

О причинах роста, возможностях развития и потенциальной емкости рынка, его проблемах и сдерживающих факторах шла речь на XI Евразийском ивент-форуме EFEA.?Эксперты туристической отрасли, представители власти и промышленники обсудили тему в формате круглого стола.

Здесь же была впервые представлена концепция программы промышленного туризма Петербурга. Согласно документу, к 2025 году в городе количество объектов, доступных для специализированных экскурсий, должно увеличиться в четыре раза, а число туристов, их посетивших, - в шесть. Впрочем, по мнению некоторых участников круглого стола, это достаточно осторожный прогноз. На практике цифры могут оказаться куда внушительнее.

Основа для такого оптимизма - в результатах опроса, проведенного АСИ в прошлом году. По их данным, 74 процента российских туристов готовы побывать с экскурсиями на том или ином промышленном предприятии. И даже специально для этого съездить в какой-то другой регион. С другой стороны, 70 процентов операторов отрасли готовы осваивать такие новые, потенциально востребованные продукты, как промышленные туры.

Почему в Петербурге до сих пор нет настоящих жилых лофтов

Осталось убедить в полезности, а возможно, даже в необходимости участия в подобных проектах непосредственных героев - промышленные предприятия и организации. Но это, что называется, дело техники, главное в котором мотивация. Хотя, как считает идеолог проекта "Промышленный туризм в РФ" PromTourism.ru Сергей Рыжов, найти и показать ценность промышленного туризма для предприятия не так уж сложно. Это может быть все что угодно, от привлечения кадров и работы с молодежью до вопросов маркетинга и продвижения выпускаемой продукции.

Особенно актуально это в ситуации, когда выпускники вузов и средних учебных заведений после окончания учебы в основной массе не видят себя работниками производств. Некоторые эксперты считают, что причина этого - элементарное незнание, что вообще такое современное производство.

Но и это еще не все возможности промышленного туризма. Есть немало примеров, когда предприятие, рассмотрев бухгалтерскую сторону промышленного туризма, перевело ее в строчку доходной части бюджета.

Прямая речь

Екатерина Лебедева, вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты:

- В нашем городе развитие этого направления идет больше с акцентом на промышленность, чем на туризм. Эта тема нам больше интересна с точки зрения привлечения инвестиций и продвижения нашей продукции как в регионы страны, так и за рубеж. Но думаю, что со временем все больше предприятий увидят в нем не только потенциал для дополнительного источника дохода. Промтуризм - это действительно удобный механизм взаимодействия с общественностью, возможность показать себя качественным работодателем, представителем социально и корпоративно ответственного бизнеса. Думаю, что все больше предприятий, глядя на истории успеха других, будут вовлекаться в этот процесс.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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