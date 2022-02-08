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08.02.2022 20:35
Рубрика: Экономика

Россия первой в мире разработала стандарты арктического туризма

Текст: Алексей Михайлов ("Российская газета", Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Ростуризм и Росстандарт подготовили серию национальных стандартов (ГОСТов) "Арктический туризм", которые начнут действовать с 30 июня 2022 года. Они позволят повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в Арктической зоне России.
Тот, кто хоть раз видел северное сияние, это чудо не забудет никогда. Фото: Лев Федосеев / ТАСС Тот, кто хоть раз видел северное сияние, это чудо не забудет никогда. Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Тот, кто хоть раз видел северное сияние, это чудо не забудет никогда. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

- Такие стандарты утверждены в нашей стране впервые. Более того, зарубежных аналогов этих стандартов нет. Рассчитываем, что наш опыт окажется полезным для коллег из других стран, - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Разработан единый дизайн-код городов и поселков Арктики

В этих документах учтены природные особенности Арктики, ее суровый климат, который требует предельно четкой организации туров. Речь идет о рекомендациях, как должны быть организованы экскурсионные программы и туристические маршруты в высоких широтах, какую квалификацию должен иметь персонал, работающий с туристами, требования к необходимой инфраструктуре, транспорту, снаряжению, к тому, как должна быть выстроена коммуникация во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями. Также к единому стандарту приводится система навигации для туристов в Арктике. В частности, стандарты указывают, как должны выглядеть знаки, предупреждающие туристов об опасности, сложностях на пути, о близости мест эвакуации.

Как отметили в некоммерческом отраслевом объединении "Ассоциация туроператоров", спрос на путешествия по арктическим регионам будет расти, и единые требования позволят увеличить разнообразие предложений и улучшить качество турпродуктов.

Помимо федеральных туристических ГОСТов, необходима активнейшая работа на областном уровне, так как туристический бизнес очень сильно зависит от конкретных территорий, убеждена заведующая кафедрой сервиса и туризма Мурманского арктического государственного университета Зоя Желнина.

В этих документах учтены природные особенности Арктики, ее суровый климат, который требует предельно четкой организации туров 

Крайне важно, чтобы при этом учитывались условия разных регионов, поскольку Мурманская область существенно отличается от Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, необходимо регламентировать отношения между турбизнесом и руководством особо охраняемых природных территорий. Словом, стандарты арктического туризма - лишь первый шаг, за которым должны последовать другие.

Крым

Ведущие отельеры и туроператоры полуострова заявили о готовности сохранить цены на отдых в сезоне-2022 на уровне прошлого года. Некоторые гостиницы незначительно повысят их с поправкой на инфляцию. Об этом заявили ведущие отельеры и туроператоры, работающие на полуострове. - Согласно нашей аналитике, стоимость отдыха в Крыму сохранилась на уровне прошлого года, - считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Часть средств размещения снизили ее за счет динамического ценообразования и акций раннего бронирования. Но есть отели, в которых цена незначительно повысилась в пределах процента инфляции. Слова министра подтверждают и данные сервиса Tvil.ru, проанализировавшего уровень бронирования номеров и цены в частном секторе основных морских курортов России: летний отпуск в сезоне 2022 года в Краснодарском крае подорожал на пять процентов, а в Крыму - на девять процентов. В результате сейчас забронировать номер в отеле или квартиру в Краснодарском крае на лето можно за 2800 рублей в сутки, в Крыму - за 3600.

Вице-президент "ОПОРЫ России" Алексей Кожевников предостерег собственников отелей от необоснованного увеличения стоимости размещения, предупредив, что завышенные аппетиты так или иначе придется корректировать. Но если сделать это слишком поздно, неизбежно пострадают продажи и заполняемость гостиниц. По данным аналитиков, курорты Крыма и Кубани наиболее популярны для семейного отдыха летом - 43 процента летних бронирований в этих регионах приходится именно на семейных туристов. В то же время 26 процентов мам с детьми больше предпочитают отдыхать в Анапе, Сочи и Геленджике.

Отмечает сервис и еще одну очевидную тенденцию: с отдыха в частном секторе российские туристы постепенно переключаются на отели.

На предстоящий сезон уже забронировано 74 процента номерного фонда отелей Краснодарского края и 62 процента - в Крыму.

Подготовил Илья Изотов

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск Арктика: битва за ресурсы Развитие туризма в России

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