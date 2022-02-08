Швыдкой: "Минская инициатива" сохраняет все лучшее, что связывало культурную жизнь наших народов

В Санкт-Петербурге 9 февраля открывается 11-я научно-практическая междисциплинарная Конференция Международного гуманитарного проекта "Минская инициатива". В ее программе пленарная дискуссия на тему "Новые художественные языки и технологии как пути переосмысления и сохранения культурного опыта", круглый стол, посвященный наследию Н.Е. Макаренко, презентация альманаха TERRA POETICA, на этот раз составленного из произведений молодых поэтов Беларуси, России и Украины, открытие выставки новых работ художников трех стран - "Мосты", - результат их совместного пленэра летом прошлого года в российской Северной столице. Особое место в программе конференции займут семинар переводчиков Беларуси, России и Украины "Шкереберть" и мастер-классы художников - участников проекта "Мосты" - для студентов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.

Среди участников конференции около 25 представителей литературного, художественного и научного сообщества Украины, двадцать их коллег приехали из Беларуси. Гостеприимно Санкт-Петербург принимает и молодых деятелей культуры из регионов России.

Международный проект "Минская инициатива" был создан в конце 2015 года при участии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ во многом по тем же мотивам, что и сам Фонд. После распада СССР мастера искусств, которые привыкли заниматься творческой деятельностью в едином культурном пространстве, в одночасье оказались гражданами новых государств, выстраивающих свою национальную идентичность. Они почувствовали своего рода сердечную недостаточность, когда кровеносные сосуды общего культурного дела оказались разделены новыми государственными границами. Тогда-то и возникла идея создания некоей международной структуры, которая помогла бы сохранить все лучшее, что связывало культурную жизнь наших народов в советское время, без официоза и идеологического диктата. Ее осуществление было весьма непростым делом и заняло более десяти лет. Только авторитет таких деятелей науки и культуры, как В. Садовничий, М. Ульянов, К. Лавров, Б. Ступка, П. Бюльбюль оглы, О. Сулейменов, С. Саркисян, Р. Ибрагимбеков, А. Смбатян, Д. Поллыева и ряда других помог превратить мечту в реальность.

"Минская инициатива" сохраняет все лучшее, что связывало культурную жизнь наших народов

Когда после известных событий 2014 года Украина решила выйти из структур СНГ, прервала отношения с Россией, стало ясно, что нужно что-то придумать для сохранения живой ткани общения между мастерами искусств и учеными. В декабре 2015 года в Минске состоялась первая встреча представителей трех стран, на котором и было решено создать новый международный проект. У его истоков стояли замечательные люди. Один из них - Борис Ильич Олейник, возглавлявший Национальный Фонд культуры Украины, к сожалению, ушел от нас в апреле 2017 года. В его честь мы провели большую международную конференцию и выпустили альманах TERRA POETICA. Во многом по его инициативе, поддержанной нашими белорусскими коллегами, в 2016 году в рамках проекта "Минская инициатива" была проведена серия мероприятий, посвященных тридцатилетию Чернобыльской трагедии. Не хочу утомлять читателей перечислением всего сделанного за эти годы. Замечу только, что выставка "Мосты" стала третьей в истории "Минской инициативы". Первая из них - "Три Софии" - позволила белорусским, русским и украинским живописцам побывать в Киеве, Великом Новгороде и Полоцке. Следующая - "Люди и дни Здравнёва" - собрала всех в белорусском имении Ильи Репина, великого русского художника, уроженца украинского Чугуева.

Вспоминаю обо всем этом только для того, чтобы никто не подумал, будто 11-я Конференция "Минской инициативы" в Санкт-Петербурге - это некое пропагандистское мероприятие, наскоро сочиненное на политическую злобу дня. В Северной столице встретятся люди, которые давно знают друг друга, осознанно занимаясь хрупким делом сохранения человеческих и творческих связей между нашими странами. И при этом они понимают меру своей ответственности перед самими собой, и, пусть простят мне возвышенный слог, перед своими народами.

У нас общие корни, уходящие в единую Русь, но разные кроны, им тесно в одном пространстве

Именно поэтому "Минская инициатива" вовсе не напоминает общество взаимного умиления. В рамках этого проекта вместе работают люди разных возрастов, но преимущественно молодые, которые родились незадолго до самороспуска СССР либо уже после него. Им бессмысленно обещать светлое прошлое. У них нет ностальгии по ушедшему государству, но у них есть "ностальгия по будущему", в котором три очень близких, родственных народа смогут жить в мире и сотворчестве, несмотря на то, что у каждого народа существует своя национальная идентичность, свой язык, своя культура. У нас общие корни, уходящие в единую историческую Русь, но разные кроны, которым оказалось тесно в одном государственном пространстве. А нации, как известно, общаются вершинами.

Кому-то может показаться, что проведение подобной конференции в нынешней политической ситуации не только нелепо, но и бестактно. Мол, в то время, когда страны НАТО снабжают Украину летальным оружием, а западные СМИ уверяют читателей, что Россия не сегодня-завтра начнет войну и "за два дня захватит Киев", заниматься "гуманитарной ерундой" сродни предательству национальных интересов. Наверняка, участники конференции услышат подобные обвинения. Тем важнее окажется эта Санкт-Петербургская встреча, которая собрала представителей научной и творческой интеллигенции, ощущающих потребность друг в друге. Сообща они ищут пути в мирное будущее. Оно, понятно, уже не будет безмятежным, но, хочется верить, подарит надежду, без которой мертва душа.