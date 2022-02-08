В Архангельской области экс-чиновник пойдет под суд за взятки

Бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Котласа отправится под суд. Ему предъявлено обвинение по пяти эпизодам злоупотребления служебными полномочиями и шести эпизодам получения взяток, в том числе в крупном размере, сообщили в СК по Архангельской области и НАО.

Его знакомого также будут судить за дачу взятки и попытку помешать расследованию.

Как установили следователи, в 2014-2020 годах чиновник неоднократно получал "вознаграждение" от представителей бизнеса за предоставление земельных участков без торгов, их выкуп по цене, равной 15 процентам от кадастровой стоимости этих участков, а также содействие в отклонении замечаний и возражений участников публичных слушаний.

Обвиняемый обогатился в общей сложности на 2,7 миллиона рублей в виде взяток и прочих "услуг", в числе которых строительство фундамента жилого дома на земельном участке.

После того, как против экс-чиновника возбудили уголовное дело, ему решил помочь его знакомый - главный инженер управляющей компании. Он попытался с помощью экскаватора демонтировать фундамент, чтобы помешать работе следователя. Но избавиться от этой улики ему не удалось.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Обвиняемые признали свою вину. На их имущество общей стоимостью более 6 миллионов рублей, в том числе автомобили и наличные деньги, наложен арест.