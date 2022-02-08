В Коми 90 процентов "ковидных" вызовов в "скорую" оказались ложными

В Республике Коми врачи бригад скорой помощи столкнулись с неприятной ситуацией: большинство вызовов оказались необоснованными. Об этом на своей странице "Вконтакте" рассказал глава региона Владимир Уйба.

В частности, были проанализированы вызовы, поступившие в скорую помощь за минувшие сутки. Было установлено, что 90 процентов из них - ложные, когда люди приписывали себе ту симптоматику, которой у них нет.

В частности, отметил Уйба, люди заявляли, что у них держится температура выше 39 градусов, началась одышка. Такие симптомы являются прямыми показания к тому, чтобы к человеку немедленно выехала бригада врачей, но когда медики оказываются на адресе, выясняется, что у пациента температура 37 градусов, одышки нет. Люди заявляют, что их состояние внезапно улучшилось, но затем признаются, что вызывали врача из поликлиники, он к ним прийти не успел, и заболевшие позвонили в "скорую".

Подобные вызовы на "скорой" бывали всегда, но сейчас их число приняло угрожающие масштабы. Проблема в том, что пока врачи проверяют состояние у таких пациентов, люди, которым реально нужна экстренная медицинская помощь, не могут дождаться бригаду.

Число пациентов с коронавирусом в Коми растет. Так, 8 февраля было подтверждено 1645 новых случаев.

Власти Коми обратились к жителям с просьбой вызывать врача к взрослым пациентам при следующих состояниях: температура стабильно держится на отметке выше 39 градусов и не сбивается, человек испытывает трудности с дыханием. Если есть прибор для измерения сатурации, то нужно вызывать врача при показателе насыщения кислородом ниже 94 процентов.