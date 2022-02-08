В Ленобласти проверят сообщение об изнасиловании школьницы в больнице

В Тихвине выясняются обстоятельства, при которых госпитализированная в местную больницу 16-летняя ученица девятого класса приняла наркотик и вступила в интимную связь с охранником учреждения.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Ленобласти, сейчас ведомство ведет проверку обстоятельств инцидента, выясняется, состояла ли девушка на учете в органах профилактики.

О факте изнасилования девушки в подсобке больницы заявили местные СМИ. Их информацию проверяют следователи.

Пока, как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, уголовное дело не возбуждено. Устанавливается, что за вещество принимала девушка, а также был половой контакт насильственным или добровольным.