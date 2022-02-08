В Ленобласти проверят сообщение об изнасиловании школьницы в больнице

Новости

Неверов: Маркировка БАДов и спортивного питания должна стать обязательной 13:58
Названы сроки начала движения на участке трассы М-12 во Владимирской области 13:54
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Турции 13:50
Бундесбанк фиксирует рекордный приток капиталов в Россию 13:49
Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 13:48
Спецсвязь заключила соглашение с "ГАЗ" о разработке спецтранспорта 13:44
В Кремле не видят готовности Запада учитывать мнение России по вопросам безопасности 13:37
Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси 13:31
Кремль был готов к продолжительным переговорам с Макроном 13:29
Близкий друг и агент Чедвика Боузмана покончил с собой 13:23
Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений 13:21
Александра Маслякова в КВН может заменить Дмитрий Нагиев 13:18
В Китае изобрели электромеханический экспресс-тест для обнаружения ковида 13:15
В византийской крепости найдены ранее неизвестные науке гибридные мечи 13:15
На Урале объяснили, кому не требуется самоизоляция из-за COVID-19 13:13
Spotify выполнила все требования Роскомнадзора по закону о "приземлении" 13:09
В Москве продолжает сокращаться количество госпитализированных с COVID-19 13:09
В Москве пройдут онлайн-мероприятия по финансовой грамотности для школьников 13:03
Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на 20 км на Олимпиаде в Пекине 12:52
Начались съемки сериала "Одесса" 12:43
Основателя антивирусной компании McAfee, умершего в испанской тюрьме летом, не похоронили до сих пор 12:42
"Яндекс" ответил на претензии сервиса "Кассир.ру" по антимонопольному соглашению 12:38
НАК: Спецслужбы предотвратили теракты в образовательных учреждениях нескольких регионов 12:35
РКН утвердил список сайтов, аудиторию которых будет считать единый интернет-измеритель 12:02
Гинцбург: Побочных эффектов при вакцинации подростков "Спутником М" нет 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 13:45
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти проверят сообщение об изнасиловании школьницы в больнице

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Тихвине выясняются обстоятельства, при которых госпитализированная в местную больницу 16-летняя ученица девятого класса приняла наркотик и вступила в интимную связь с охранником учреждения.

В Петербурге два врача задержаны за смерть семерых пациентов медцентра

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Ленобласти, сейчас ведомство ведет проверку обстоятельств инцидента, выясняется, состояла ли девушка на учете в органах профилактики.

О факте изнасилования девушки в подсобке больницы заявили местные СМИ. Их информацию проверяют следователи.

Пока, как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, уголовное дело не возбуждено. Устанавливается, что за вещество принимала девушка, а также был половой контакт насильственным или добровольным.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности
Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси
Гинцбург: Сроки испытаний назального “Спутника V” могут сократиться
МИД: Россия готова соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2"
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице