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08.02.2022 11:46

В НАО решают проблему затоваренности олениной

Текст: Татьяна Сухановская (Ненецкий округ)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 27(8675)
В Ненецком автономном округе не знают, куда реализовать главный брендовый продукт региона: в Нарьян-Маре решают проблему затоваренности олениной.

Сейчас в округе завершается убойная кампания. Причем мяса будет значительно больше, чем год назад. Хозяйства всех форм собственности планируют отправить на переработку около 42 тысяч голов оленей, произвести 1300 тонн мяса и субпродуктов. Для сравнения: по данным департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО, за предыдущую кампанию было забито 37 тысяч оленей и заготовлено 1162,3 тонны мяса.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Отметим, что по объему производства оленины НАО занимает вторую позицию в стране. При этом спрос на нее падает. Власти округа связывают это с влиянием пандемии: в частности, образовательные учреждения округа долгое время работали в дистанционном формате, а бюджетники - одни из главных заказчиков мясокомбината. В итоге переработчики перестали принимать оленину в прежних объемах.

Осенью на заседании Совета по развитию оленеводства представители местного переработчика заявили, что из-за уменьшения потребности в сырье предприятие планирует наполовину снизить закупку оленины у производственных кооперативов. По словам старожилов - впервые в истории. Из-за того что на складах скопилось много мяса, переработчики оказались не в состоянии оперативно вывозить его в Нарьян-Мар в полном объеме.

В администрации региона с этой позицией не согласились, считая, что предприятие должно было подготовиться заранее, летом: "Почему не обеспечили морозильные камеры, не подготовились, зная, что зимой начнется убойная кампания? Почему оказались затарены олениной и начали искать, куда ее продавать? Оленеводы не должны думать, куда деть оленину, они должны думать, как вырастить оленя. В тундре нет менеджеров. Оленеводов не учили продавать оленину".

В регионе понимают: отказать оленеводам в приеме продукции, прервать логистическую цепочку поставок - значит, поставить под угрозу существование сотен кочующих в тундре семей. Выход - в оперативном расширении складских помещений, закупке холодильников, а также в поиске дополнительных рынков сбыта за пределами региона. Решается, к примеру, вопрос поставок оленины на Ямал.

А пока сведения о сданной оленине в НАО напоминают сводки с фронта. Согласно последней информации, озвученной в региональном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК, со всеми оленеводческими хозяйствами, планирующими направить сырье на мясокомбинат, договоры были все-таки заключены, переработчики вывозят оленину с убойных пунктов. В первую очередь - из маленьких хозяйств, не имеющих собственного холодильного оборудования.

Отметим, что недавно регион подписал соглашение с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В его рамках на поддержку оленеводства округа будет направлено почти 120 миллионов рублей. Большая часть средств - из федерального бюджета. Деньги планируется направить на создание производственных баз, расположив их на пути кочевий оленеводов, а также на оборудование мастерской для переработки шкур оленя в поселке Нельмин-Нос.

Фото: vk.com
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В Мурманской области оленеводческий кооператив в селе Ловозеро еще в 2021 году отправил в Финляндию пробную партию оленьего мяса. В декабре 2020 года сельхозпредприятие получило свидетельство о сертификации продукции на европейском рынке. Это дает право экспортировать продукцию в страны Европейского союза. Позднее кооператив договорился с финнами о поставке на экспорт до 50 тонн оленины в 2021 году. В долгосрочных планах - увеличить объем экспорта продукции до 100 тонн в год. В 2022 году число мурманских экспортеров планируется расширить.

Кроме того, в регионе начат выпуск халяльных продуктов из оленины. Интерес к халяльной оленине из Мурманской области уже проявили другие регионы - Татарстан, Пенза, Москва. Суммарное поголовье домашних северных оленей на предприятиях Мурманской области и в общинах коренных малочисленных народов Севера - саами - около 58,5 тысячи голов.

Прямая речь

Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока:

- Перерабатываться должно не только все мясо, но и шкура, рога и копыта. Только так можно заинтересовать оленеводов. Я предлагал сделать каждую семью субъектом сельхозпроизводств, чтобы у каждой семьи кочевников был свой счет, на который бы поступала прибыль от продажи оленины.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО

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