В Петербурге дворник погиб от падения наледи с крыши

В Санкт-Петербурге во дворе дома на Большом Сампсониевском проспекте погиб 29-летний дворник: ему на голову упала глыба льда. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по Северной столице.

По предварительным данным, мужчина чистил кровлю от наледи, а потом спустился с крыши во двор и стал убирать упавшие глыбы. В это время на него упала наледь, остававшаяся на кровле. Пострадавший скончался на месте.

Следователи уже выяснили, что дом обслуживался частной управляющей компанией, а мужчина не был там трудоустроен официально. У следователей много вопросов к этой истории и к директору управляющей компании. Во время обыска в офисе УК, ее директор напал на следователя. Сейчас ведомством возбуждены два уголовных дела. Первое - по статье "причинение смерти по неосторожности", второе - о причинении насилия в отношении представителя власти.