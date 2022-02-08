В Петербурге маньяка Олега Тена осудили за жестокое убийство девушки

Новости

Бундесбанк фиксирует рекордный приток капиталов в Россию 13:49
Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 13:48
Спецсвязь заключила соглашение с "ГАЗ" о разработке спецтранспорта 13:44
В Кремле не видят готовности Запада учитывать мнение России по вопросам безопасности 13:37
Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси 13:31
Кремль был готов к продолжительным переговорам с Макроном 13:29
Близкий друг и агент Чедвика Боузмана покончил с собой 13:23
Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений 13:21
Александра Маслякова в КВН может заменить Дмитрий Нагиев 13:18
В Китае изобрели электромеханический экспресс-тест для обнаружения ковида 13:15
В византийской крепости найдены ранее неизвестные науке гибридные мечи 13:15
На Урале объяснили, кому не требуется самоизоляция из-за COVID-19 13:13
Spotify выполнила все требования Роскомнадзора по закону о "приземлении" 13:09
В Москве продолжает сокращаться количество госпитализированных с COVID-19 13:09
В Москве пройдут онлайн-мероприятия по финансовой грамотности для школьников 13:03
Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на 20 км на Олимпиаде в Пекине 12:52
Начались съемки сериала "Одесса" 12:43
Основателя антивирусной компании McAfee, умершего в испанской тюрьме летом, не похоронили до сих пор 12:42
"Яндекс" ответил на претензии сервиса "Кассир.ру" по антимонопольному соглашению 12:38
НАК: Спецслужбы предотвратили теракты в образовательных учреждениях нескольких регионов 12:35
РКН утвердил список сайтов, аудиторию которых будет считать единый интернет-измеритель 12:02
Гинцбург: Побочных эффектов при вакцинации подростков "Спутником М" нет 11:58
Оперштаб назвал регион, где пока не выявлены случаи заражения "омикроном" 11:51
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины 11:50
Президент Беларуси выступил на заседании Совета безопасности 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 13:11
Рубрика: Происшествия

В Петербурге маньяка Олега Тена осудили за жестокое убийство девушки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику полиции Олегу Тену. В 2007 году он был осужден за два жестоких убийства девушек, но, как выяснилось, это были не единственные преступления.

В Вологде осужден мужчина, убивший мать своей супруги

Убийство, долгие годы остававшееся нераскрытым, произошло в августе 2004 года. На улице Софьи Ковалевской было обнаружено тело 19-летней девушки с многочисленным ножевыми ранениями. Также у погибшей была отрезана левая грудь. СК по Петербургу в ходе расследования преступлений прошлых лет подняло материалы дела и возобновило поиск нападавшего.

По данным прокуратуры Петербурга, было установлено, что преступление совершил Олег Тен, подрабатывавший в то время таксистом. Выяснилось, что возле станции метро "Пионерская" он взялся подвести девушку, во время поездки они поссорились. У одного из домов мужчина остановил машину, вытащил девушку из салон и стал избивать ее ножом.

Объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщает, что сам Тен на заседании в убийстве девушки признался, но отметил, что не видит в нем особой жестокости. Суд приговорил его конкретно за это преступление к 12,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Однако в жизни осужденноговряд ли что-то изменится: в 2007 года он приговорен к пожизненному сроку за два убийства девушек в Петербурге. Одну из погибших мужчина также подвозил, со второй столкнулся в парадной. Маньяк отбывает наказание в колонии "Полярная Сова" на Ямале. По совокупности приговоров Тен вновь получил пожизненный срок.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Санкт-Петербург УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности
Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси
Гинцбург: Сроки испытаний назального “Спутника V” могут сократиться
МИД: Россия готова соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2"
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице