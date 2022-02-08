В Петербурге маньяка Олега Тена осудили за жестокое убийство девушки

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику полиции Олегу Тену. В 2007 году он был осужден за два жестоких убийства девушек, но, как выяснилось, это были не единственные преступления.

Убийство, долгие годы остававшееся нераскрытым, произошло в августе 2004 года. На улице Софьи Ковалевской было обнаружено тело 19-летней девушки с многочисленным ножевыми ранениями. Также у погибшей была отрезана левая грудь. СК по Петербургу в ходе расследования преступлений прошлых лет подняло материалы дела и возобновило поиск нападавшего.

По данным прокуратуры Петербурга, было установлено, что преступление совершил Олег Тен, подрабатывавший в то время таксистом. Выяснилось, что возле станции метро "Пионерская" он взялся подвести девушку, во время поездки они поссорились. У одного из домов мужчина остановил машину, вытащил девушку из салон и стал избивать ее ножом.

Объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщает, что сам Тен на заседании в убийстве девушки признался, но отметил, что не видит в нем особой жестокости. Суд приговорил его конкретно за это преступление к 12,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Однако в жизни осужденноговряд ли что-то изменится: в 2007 года он приговорен к пожизненному сроку за два убийства девушек в Петербурге. Одну из погибших мужчина также подвозил, со второй столкнулся в парадной. Маньяк отбывает наказание в колонии "Полярная Сова" на Ямале. По совокупности приговоров Тен вновь получил пожизненный срок.