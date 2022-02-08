В Вологде осужден мужчина, убивший мать своей супруги

В Вологде вынесли приговор 62-летнему местному жителю за убийство матери своей молодой супруги, которое он совершил семь лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следователи узнали о том, что мужчина угрожал убийством 20-летней супруге, на которой женился после смерти матери. Он был вооружен газовым пистолетом и металлической трубой. Кроме того, женщина заявила и о том, что муж убил ее мать и закопал тело в канаве у деревни Труфаново Вологодского района. Она все годы знала об этом, но молчала из-за постоянных угроз расправиться с ней.

В мае 2014 года подсудимый из личной неприязни решил убить 48-летнюю мать тогда еще своей юной сожительницы. Обманом вывез женщину из города, застрелил женщину, а тело закопал. Останки с огнестрельными повреждениями обнаружили в канаве. Дома у мужчины нашли оружие, в том числе и самодельное.

Суд назначил жителю Вологды наказание в виде 11,5 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор обжалован, в законную силу не вступил.