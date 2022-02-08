Астраханской области выделили 2 млрд рублей на расчистку протоков Волги

По программе "Оздоровление Волги", которая реализуется в рамках нацпроекта "Экология", в 2022 году Астраханской области на расчистку водных трактов будет выделено 2 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом было объявлено на правительственном совещании, которое прошло в режиме видеосвязи.

Из-за обмеления Каспия падает уровень воды в Волге и протоках, что приводит к проблемам с водообеспчением и ведением хозяйственной деятельности. Как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, в рамках программы в 2022 году планируется начать расчищать один из крупных рукавов Волги - Ахтубу на территории Ахтубинского и Харабалинского районов, часть рукава в Красноярском районе, а также водные объекты в Лиманском, Икрянинском, Камызякском, Володарском районах и в городе Астрахани.

По информации областной службы природопользования и охраны окружающей среды, всего в рамках нацпроекта "Экология" к 2024 году в регионе планируется расчистить более 400 км водных объектов, общая сумма работ, которые начались в прошлом году, и с каждым годом увеличиваются, составит порядка 4,8 млрд рублей.

Расчистка водных трактов будет способствовать свободному пропуску паводковых вод, улучшит проточность водотоков и их санитарного состояния. - подчеркнули в службе.

Кроме того, как отметил губернатора Игорь Бабушкин, для снижения объемов отводимых в Волгу загрязненных сточных вод в Астрахани будет проведена реконструкция очистных сооружений канализации МУП "Астрводоканал", работы запланированы на 2022-2024 годы.

Как писала "РГ", сооружения были построены более полувека назад и давно требуют обновления. После модернизации, объект будет очищать до 70 тыс. куб. м канализационных вод в сутки. Более того, сам уровень очистки станет более качественным. Это позволит улучшить экологическую обстановку. В настоящее время, по поручению главы региона, уже разработан проект проведения первого этапа работ.