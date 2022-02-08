Как изменится рынок ювелирных украшений на юге России в 2022 году

Цифровые технологии значительно трансформировали ювелирный рынок на юге России. Модели браслетов, сережек, заколок и других изделий теперь не рисуют, а разрабатывают с помощью компьютерной графики. О тенденциях и финансовой составляющей ювелирного производства рассказывает старший преподаватель кафедры "Технология формообразования и художественная обработка материалов" ДГТУ Сергей Молдавский.

- В современных художественных ювелирных мастерских все начинается с разработки первичного эскиза, после чего создают 3D-модель, которую утверждает заказчик. Только после этого автор приступает к изготовлению самого изделия: создается модель из воска, потом отливается и обрабатывается изделие, монтируются камни и наносится декоративное покрытие. Вся творческая энергия направлена на изготовление эксклюзивных вещей, - рассказывает Молдавский.

Внедрение компьютерных технологий облегчило изготовление украшений. Раньше, для того чтобы запустить изделие в серийное производство, нужно было изготовить мастер-модель из металла, что занимало немало времени и требовало больших затрат. Сейчас ювелир быстро и с минимальными затратами полностью создает модель.

Принято считать, что оригинальное, авторское изделие живет всего два месяца, после чего начинается тиражирование. Поэтому постоянно нужны новинки. Сейчас внедряют в производство гальванопластику, это не новая технология, она позволяет уменьшить вес изделия, делая его объемным, но пустотелым.

Если сравнивать ювелиров Ростова-на-Дону, Пятигорска и Краснодара с московскими и петербургскими коллегами, то надо признать: в столицах ювелирное дело более развито. Там больше спрос, выше цены и потому аккумулируется лучшее оборудование и технологии производства. У московских и питерских ювелиров есть возможность сотрудничать с иностранными специалистами. К тому же любая дизайнерская мысль должна соответственно оплачиваться, а клиент, например, в Ростове не готов платить за хорошую идею.

В Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Пятигорске стоимость работы над юве-лирным изделием находится примерно на одном уровне. Труд мастера, изготавливающего украшение несложной конфигурации, оценивается от 500 до 2500 рублей за грамм металла. Работа над эксклюзивными изделиями в зависимости от сложности может стоить 100 - 120 тысяч рублей и даже больше. В магазине же средняя наценка за труд ювелира составляет 1000 - 4500 рублей за грамм. В результате самые талантливые мастера уезжают в столицу.

В Ростове-на-Дону нет масштабного производства, но есть множество небольших мастерских, где работают два-три человека, и более крупных, где трудится до 15 мастеров: это творческий персонал, литейщики, монтировщики, специалисты по обработке и шлифовке, закрепщики и так далее.

Впрочем, школа ювелиров в Ростове-на-Дону выпускает универсальных специалистов, которые могут заниматься всем спектром ювелирных работ, от эскиза до обработки. Предприятиям как раз и нужны взаимозаменяемые сотрудники, которые умеют работать в команде. В последнее время растет популярность этой профессии у девушек. Раньше в группе из 12 - 13 человек была одна девушка, теперь же их примерно 70 процентов.

Правда, в 2021 году проявилась характерная тенденция: покупатели стали чаще приобретать более скромные ювелирные изделия.

В связи с пандемией, кризисом, ростом цен на оборудование, золото, платину, серебро и драгоценные камни сократился спрос на ювелирные изделия. Особенно серийного производства. А вот мастерские это затронуло в меньшей степени, так как состоятельные клиенты у них есть.

Эксперты отмечают, что люди по-особому относятся к ценным подаркам. Это вложение капитала, поэтому ювелирные украшения всегда будут востребованы.

Компетентно

Эдуард Уткин, генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России":

- Маржинальность и инвестиционная привлекательность ювелирного бизнеса в 2022 году не будет соответствовать риску его ведения. Скажется рост цен на сырье из-за мировых инфляционных процессов на фоне снижения покупательной способности населения. Средний ценовой сегмент уже почти вымер. Теперь очередь за нижним. На плаву останется только премиальный.

Сильное давление на рынок производства будут оказывать административные антиковидные ограничения в розничных торговых точках. Поэтому торговля перекочует в интернет.

Нужно внедрять новые, прогрессивные методы цифрового контроля, соревноваться в конкурентоспособности с ведущими мировыми производителями ювелирных изделий, осваивать прогрессивные технологии производства и продажи, оперативно модернизировать ассортимент продукции, следуя за предпочтениями покупателей.