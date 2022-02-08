Как коронавирусный 2021 год сказался на экономике юга России

Экономика южных регионов, по мнению экспертов, достойно выдержала непростой 2021 год. Переориентироваться на новые условия работы сумели даже столь пострадавшие от пандемии отрасли, как транспорт, общепит и торговля. Во многом помогла беспрецедентная государственная поддержка, оцениваемая в миллиарды рублей.

Возможности кризиса

В Ростовской области по итогам января-ноября 2021 года оборот розничной торговли составил 1 триллион 39 миллиардов рублей, что на 11,4 процента больше, чем в январе-ноябре 2020 года. А оборот общественного питания - 37,1 миллиарда рублей, на 8,4 процента больше, чем год назад. Платных услуг населению оказано на 14 процентов больше, чем в 2020-м.

В Краснодарском крае, по данным регионального министерства экономики, динамика роста розничной торговли составила 113,8 процента, общественного питания - 109,5, платных услуг - 120,3 процента. Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, наиболее пострадавшие от ограничительных мер секторы экономики уверенно восстанавливаются. "И если в целом по всем отраслям в январе-ноябре отмечен рост отгрузки на 25 процентов, то по группе пострадавших отраслей к соответствующему периоду 2020 года мы получили 59 процентов прибавки", - отметил он.

Не отстает и Астраханская область: органы статистики зафиксировали оборот общественного питания за 11 месяцев 2021 года 9,4 миллиарда рублей, это на 19,5 процента больше, чем в 2020 году. Платных услуг населению оказано на 93 миллиарда (на 7,7 процента больше, чем в предыдущем году).

И хотя есть опасения, что негативное влияние пандемии имеет отложенный эффект и может проявиться позднее, оптимисты придерживаются мнения, что любой кризис создает новые возможности и заставляет менеджмент искать новые формы работы.

Эффект восстановления

Ситуация во многом зависит от специфики региона. В Краснодарском крае прирост отмечается во всех ключевых отраслях: в промышленности, в сельском хозяйстве, в санаторно-курортной сфере.

- В экономике Краснодарского края в 2021 году наблюдается эффективное восстановление: реанимация и укрепление экономических связей, расширение производства, возвращение импортно-экспортной активности, реализация крупных инвестиционных проектов, увеличение количества субъектов МСП и граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве, - прокомментировал ситуацию эксперт компании EY (Ernst & Young) в ЮФО Евгений Панасенко.

По словам вице-губернатора региона Игоря Галася, за 11 месяцев рост сельского хозяйства составил 12,4 процента, промышленности - 13,9, строительства - 7,4 процента. В целом ВРП края приблизился к трем триллионам рублей.

Ростовская область также делает ставку на АПК. В январе-ноябре 2021 года в регионе произведено сельскохозяйственной продукции на 421,1 миллиарда рублей. Это на 7,9 процента больше, чем в январе-ноябре 2020 года. Собран рекордный урожай зерновых - более 13,7 миллиона тонн и масличных культур - более двух миллионов тонн.

В январе-ноябре 2021 года индекс промышленного производства на Дону составил 110,5 процента. Еще одна стабильно развивающая отрасль - энергетика. Например, введены в эксплуатацию шесть ветропарков суммарной мощностью 610 мегаватт. В 2021 году, в частности, построено три ветропарка мощностью 260 мегаватт, еще четыре будут введены в строй до конца этого года, что даст еще до гигаватта электроэнергии. На трех донских заводах организовано производство оборудования для ветроустановок. Преференции составили 1,1 миллиарда рублей.

Расширяется сеть электрозаправочных станций. Если год назад на Дону было всего четыре ЭЗС, то сейчас их 100 - по 150 киловатт-часов каждая. Область вошла в пилотный проект создания зарядной инфраструктуры для электротранспорта и претендует на деньги из федерального бюджета. Подобная ситуация наблюдается и с газовыми заправками. Регион, имея 60 заправочных комплексов, является лидером в этой сфере. В Краснодарском крае в рамках концепции развития производства и использования электрического автотранспорта до 2030 года к ноябрю 2022 года будет построено 55 быстрых ЭЗС.

Только в Астраханской области за этот период по сравнению с январем-ноябрем 2020 года промышленное производство сократилось - на семь процентов. Но к концу года и здесь наметился подъем: в ноябре оно увеличилось на 13,5 процента по сравнению с октябрем.

Регионы восстановили позиции в инвестиционной привлекательности. В Ростовской области, пожалуй, самым крупным инвестпроектом можно считать запуск в производство сельскохозяйственной и коммунальной техники на базе бывшего Таганрогского автомобильного завода. Ростсельмаш готов инвестировать от полутора до двух миллиардов рублей. Инвестиционный портфель Краснодарского края вырос в 10 раз, до 161,7 миллиарда рублей. По итогам 2021 года в экономику региона удалось привлечь 550 миллиардов рублей, что на 14,5 процента больше запланированного. За этот непростой год в крае реализовано 68 крупных проектов на общую сумму 65,1 миллиарда рублей. Среди них - строительство нового терминала аэропорта Геленджика, в который вложено шесть миллиардов рублей частных инвестиций.

В Калмыкии подписано пять соглашений о сотрудничестве с другими странами, в том числе с Азербайджаном, КНР и Беларусью. Четыре местных предприятия начали выпускать продукцию на экспорт. Удалось провести экономический форум "Элиста-2021".

В 2021 году наблюдалось быстрое восстановление основных показателей в санаторно-курортной отрасли.

- Курорты Краснодарского края к началу октября 2021 года посетили более 14 миллионов туристов, - отметил Евгений Панасенко. К концу года налоговые поступления от санаторно-курортного бизнеса увеличились на 79,1 процента. Уже к концу сезона доходы отельеров превысили допандемийные на 70 процентов, несмотря на ограничительные требования к размещению туристов.

Гостиницы в Калмыкии вошли в программу "Туристический кешбэк": гостям из других регионов компенсировали часть затрат на покупку туров. Пять проектов Калмыкии впервые стали победителями конкурса грантов Федерального агентства по туризму на общую сумму более 12 миллионов рублей. На полученные средства предприниматели закупили новые туристические автобусы.

- В 2022 году мы будем больше заниматься созданием туристических объектов и маршрутов. Нам действительно есть что показать, - заявил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Драйвер роста

Важный показатель - занятость населения. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2021 года на Кубани - 0,6 процента (против 3,9 в 2020-м), на Дону - 0,8 процента (против 5,4). Значительную роль в решении проблемы безработицы играет малый бизнес. В 2021 году в регионе индивидуальных предпринимателей стало больше на три тысячи, на Дону насчитывается более 103 тысяч самозанятых.

- Мы достигли допандемийного уровня регистрируемой безработицы, - сообщил губернатор Василий Голубев, - и эту тенденцию нужно сохранять, создавая условия для занятости населения и открытия новых предприятий.

- В Краснодарском крае имеются природно-климатические, экономические и социальные условия для развития малого и среднего предпринимательства. Именно небольшие, быстро адаптирующиеся бизнес-единицы способны выстраивать совершенно новые технические процессы, повышающие инновационный, креативный и инвестиционный потенциал всего региона, - говорит Евгений Панасенко.

В Калмыкии более 1200 предпринимателей и самозанятых воспользовались в 2021 году комплексными услугами по изготовлению рекламы, составлению бизнес-плана, сертифицированию и маркировке товаров, выходу на маркетплейсы. До конца 2022 года в республике продлили закон о пониженных ставках по упрощенной системе налогообложения. Благодаря им в регионе за год появилось 712 новых предприятий и 1553 рабочих места. По словам министра экономики и торговли Калмыкии Дмитрия Троицкого, составлен реестр социальных предприятий региона, которые трудоустраивают инвалидов, сирот, многодетных родителей. Популярностью пользовались льготные микрозаймы и поручительство, возможность получить субсидии на оплату лизинга и производственных затрат на электроэнергию. С начала 2021 года самозанятых в республике стало в три раза больше.

В Волгоградской области малый бизнес также получает региональную поддержку. На 2022 год ее суммарный объем достигнет 2,8 миллиарда рублей. А всего с начала трудных ковидных времен принято три пакета мер на сумму более семи миллиардов рублей.

Таким образом, главные столпы экономики юга России - АПК, промышленность, энергетика, обрабатывающее производство, инвестиции, туристическая отрасль и малый бизнес показали в 2021 году уверенный рост, и есть все основания надеяться, что он продолжится и в наступившем году.