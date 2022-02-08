Как в Краснодаре собираются бороться с десятибалльными пробками

На всех уровнях власти говорят о транспортной проблеме Краснодара: за последние годы город с его узкими улицами превратился в одну большую десятибалльную пробку. Население краевого центра увеличилось вдвое, до 1,7 миллиона человек, и без существенных реформ на дорогах дело не сдвинется с мертвой точки. Недавно была утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года, а затем и системы общественного транспорта на 2022 год.

- Документ разработан специалистами московской Высшей школы экономики в соответствии с генпланом и стратегией социально-экономического развития Краснодара, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Архипов. - Речь идет о проектировании, строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Краснодара. В результате на 57 процентов увеличится общее количество поездок на общественном транспорте, пропускная способность улично-дорожной сети вырастет на 20 процентов. Время движения по маршруту сократится на 15 процентов, время ожидания в пробках - на 30 процентов, число ДТП - на 25.

По предварительным данным, на дорожные реформы будет израсходовано более 301 миллиарда рублей. Из них 48 миллиардов - это средства федерального бюджета, 105 миллиардов поступят из краевой казны, 63 миллиарда - из местного фонда, из внебюджетных источников - более 85 миллиардов рублей.

Понятно, что программа, как живой организм, еще будет дополняться, но по уже обозначенным пунктам. Разработчики, в первую очередь, делают ставку на расширение сети трамвайных маршрутов и прокладку новых линий. Трамвай - визитная карточка Краснодара и на данный момент самый быстроходный электротранспорт.

Протяженность путей, проложенных еще в советское время, - 123,6 километра, из них 80 - на обособленном полотне. Специалисты не раз отмечали высокую провозную способность трамвая (в 2019 году, до пандемии, пассажиропоток достиг 74 миллионов) благодаря возможности сцепки вагонов в поезда, а также низким расходам на эксплуатацию. Однако сам трамвайный парк давно требует серьезного обновления. Сейчас линии большей частью обслуживают морально устаревшие "ветераны", чью жизнь десятилетиями поддерживают регламентным ремонтом.

За последние три года в краевом центре закупили 103 новые комфортабельные машины с кондиционерами - 99 одно-, трех- и четырехсекционных вагонов. Однако в замене по-прежнему остро нуждается почти 40 процентов подвижного состава. В связи с этим губернатор Вениамин Кондратьев в январе распорядился ускорить обновление парка, направив на эти цели миллиард рублей. Но достаточно ли таких мер, чтобы пересадить людей на общественный транспорт и разгрузить город от автомобилей?

Население краевого центра увеличилось вдвое, до 1,7 миллиона человек, и без существенных реформ на дорогах дело не сдвинется с мертвой точки

По официальным данным, крупнейшее предприятие Краснодара МУП КТТУ, в составе которого находится по два трамвайных и троллейбусных депо, после отмены ограничений так и не вышло на прежний уровень пассажирских перевозок (если в 2019 году было перевезено 116 миллионов пассажиров, то в 2021-м - всего 102 миллиона). И это при стремительном росте населения. Урбанист и представитель краснодарского общественного движения "Городские решения" Мирослав Валькович считает, что тому виной снижение качества услуг предприятия: малый охват маршрутов в новых районах, недовыпуск машин на линию в связи с нехваткой сотрудников и как следствие - увеличение интервала движения и переполненные до отказа салоны в час пик. По этим причинам жители предпочитают тесноте общественного транспорта комфортную езду в собственном автомобиле.

- Краснодар бурно развивался, население и территория росли гигантскими темпами, а новые муниципальные маршруты не появились, трамвайные и троллейбусные линии практически не строились, - замечает Мирослав Валькович. - Все это сказалось сначала на качестве и доступности услуг, а потом привело и к общему снижению пассажиропотока. А ведь именно пассажиропоток является основным показателем успешности предприятия (в том числе финансовой), да и транспортной системы города в целом: от него напрямую зависит загруженность дорог и наличие пробок.

По мнению урбаниста, необходимо менять сам подход к общественному транспорту, рассматривать его не как бизнес, цель которого зарабатывать деньги, а как общественное благо, направленное на удовлетворение потребности горожан в мобильности. Чтобы достичь этого, нужно пересмотреть принципы формирования бюджета предприятия. Сейчас расходы на эксплуатацию контактных сетей и линий полностью несут путейцы, а учитывая большое число старых машин, нуждающихся в постоянном ремонте и замене запчастей, требуются значительные ресурсы. Но самое главное, необходимо улучшать условия труда сотрудников. За тяжелую и ответственную работу водитель в среднем получает 31 тысячу рублей, кондуктор - 25 тысяч, и это до вычета налогов. Согласитесь, престижа профессии это не прибавляет. Но речь не только о зарплате. К примеру, сейчас два трамвайных депо в Краснодаре не справляются с обеспечением социальной инфраструктуры для своих сотрудников: людям просто тяжело добираться до работы.

- Нужно еще четыре-пять депо с расположением в районе разворотных колец, - говорит бывший главный архитектор Краснодарского края Анатолий Мокроусов. - Кроме того, рядом необходимо строить дома для работников - вагоновожатых. Потому что по нормам уже в 6 часов утра с кольца должен отправляться первый рейс. А у нас два депо на весь город, люди живут в разных микрорайонах, добираться до работы проблематично, что, конечно, не вызывает желания устроиться на предприятие. Да, размещение инфраструктуры требует много места, подвода электричества, строительства подстанций. То есть эти задачи нужно решать комплексно, чтобы можно было планировать финансирование и сроки. Сейчас по улице Московской целый год тянут 5,5 километра трамвайных путей, срок сдачи перенесли на весну, а все потому, что у нас в крае не производят железобетонных шпал - их везут из центральной России. Отсюда и перебои. А вот если бы рядом работал собственный завод...

В целом в перспективах трамвая в краевом центре никто не сомневается. Власти уже приступили к первому этапу проекта "Магистраль", предусматривающему "шаг рельс" именно в растущие микрорайоны. Жители северо-восточной части Краснодара уже ждут не дождутся, когда появится новая ветка на улице Московской. В ближайшие пять лет планируется протянуть 5,5 километра линии в микрорайон Гидростроя с шестью остановками и разворотным кольцом и в Восточно-Кругликовский микрорайон - протяженность путей 9,5 километра. Реализация задуманного будет напрямую зависеть от того, удастся ли администрации Краснодара привлечь региональное и федеральное финансирование, так как собственных ресурсов у города не хватит.

Кстати

По мнению директора МУП КТТУ Александра Грачева, потребность в трамваях в городе за счет новых районов в два раза выше, чем обеспечивает предприятие. На открывающемся участке на улице Московской пустят 14 трамвайных вагонов: шесть двухсекционных поездов и два односекционных. На линии будет курсировать четыре трамвайных маршрута: 8, 15, 21 и 22.

Городская электричка

Одна из главных составляющих программы развития транспортной инфраструктуры Краснодара - проект городской электрички, или наземное метро. Именно электрички с интервалом от 20 до 40 минут должны стать основным средством передвижения в Краснодарской агломерации и обслуживать районы и поселки в радиусе 30 километров от краевого центра. Это поможет разгрузить город от въезжающего автотранспорта. Проектирование и строительство транспортной системы будет поэтапным, с максимальным использованием существующих железнодорожных платформ.

Зарядка для колес

В Краснодаре в этом году появится 14 быстрых зарядных станций для электромобилей. Для них уже определены места вблизи платных муниципальных парковок, где есть необходимые мощности, не менее 150 киловатт и выше. В таких условиях машину можно запитать энергией всего за полчаса. Уже известен инвестор проекта, это будет АО "НЭСК-электросети". Всего же на Кубани в 2022 году планируют разместить 85 быстрых зарядных станций. В качестве пробного проекта определена трасса М4 "Дон".