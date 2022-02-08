У жительницы Севастополя украли 140 тысяч с помощью мобильного приложения

Со счета жительницы Севастополя исчезли 140 тысяч рублей после установки приложения, которое помогло украсть деньги. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Мошенник позвонил 52-летней женщине, назвался сотрудником банка и сообщил, что ее счет пытаются обчистить неизвестные. Он убедил женщину поставить на смартфон приложение для удаленного доступа AirDroid, якобы чтобы обезопасить счет от действий интернет-мошенников. Получив доступ к мобильному телефону, он зашел в интернет-банкинг и украл деньги.

Как отметили в полиции, женщина знала о том, что существуют дистанционные мошеннические схемы, но была застигнута врасплох и выполнила все требования.

В УМВД рассказали, как уберечь банковские счета от действий мошенников. Преступникам могут быть известны персональные данные человека, его фамилия имя и отчество, дата рождения, а также номер счета. Используя эту информацию, они убеждают жертв перечислить деньги на "запасной" счет, сообщить пароли из sms, установить мобильные приложения. При этом настоящие сотрудники банков не будут сообщать по телефону о проблемах с банковским счетом, не потребуют установить какие-либо приложения на смартфон.