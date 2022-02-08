Регионы создают инфраструктуру для развития беспилотного автотранспорта

Беспилотные такси в скором времени должны появиться на 18 улицах Москвы, на территории "Сколково", Иннополиса в Татарстане и центра "Сириус" в Краснодарском крае.

Запустить беспилотник можно и на обычной дороге. Но чтобы эффективность и безопасность движения не ограничивались возможностью сенсорной системы машины, нужна дополнительная дорожная инфраструктура, рассказал Андрей Воробьев, заместитель заведующего кафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ. "Сейчас, чтобы повысить эффективность и безопасность дорожного движения, применяют интеллектуальные транспортные системы (ИТС). А для беспилотного автомобиля нужна еще более "умная" и высокоточная инфраструктура", - пояснил эксперт.

Для организации движения беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования требуются три группы технологий, сообщил "РГ" директор Академии интеллектуальных транспортных систем в автомобильно-дорожном комплексе РУТ (МИИТ) Султан Жанказиев. Нужны цифровые двойники мобильных объектов и дорог. Должна быть высокоточная цифровая карта, отражающая все, что есть на этой дороге, включая неровности, износ, колею, шероховатости, отклонения от нормативной категории. Вторая группа - инструментальные технологии, например, обеспечивающие высокоточное позиционирование автомобиля на дороге.

"В России такие технологии достаточно развиты, хотя есть затруднения - точность позиционирования снижают сотовые телефоны, аэропорты, техника военных. Еще одна группа технологий - элементы придорожной инфраструктуры, позволяющие транспортному потоку включать в себя беспилотные автомобили", - отметил Султан Жанказиев.

Автоматизированные системы вождения разных производителей могут отличаться друг от друга, а значит, потребуются и разные объекты дорожной инфраструктуры, рассказали "РГ" в пресс-службе НТИ "Автонет". Например, для некоторых беспилотников надо прокладывать специальный кабель или устанавливать вдоль дороги датчики. Нужна сеть пунктов техобслуживания и ремонта, возможность заправки.

Одна из трасс, где есть элементы "умной" дороги, - третий пусковой участок ЦКАД. Там установлено 67 устройств взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой: камеры с системами видеоанализа в реальном времени, сенсоры, датчики. Система может предупредить водителей и беспилотники о необходимости сделать маневр, снизить скорость, сменить полосу.

Беспилотники могут двигаться караваном по трассе на большой скорости - до 120 км/ч. Такое невозможно сделать в реальном потоке с людьми за рулем

Собственно, инфраструктура и нужна, чтобы не только помочь автономному транспорту, но и сделать перевозки более эффективными. "Основное преимущество беспилотников в том, что если их много, и они управляются из единого центра, то возможно оптимизировать движение потока и заметно увеличить пропускную способность, - пояснил "РГ" директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко. - Например, это может быть что-то вроде каравана, собранного из разных транспортных средств, двигающихся по трассе на минимальном расстоянии друг от друга с большой скоростью, например, 120 километров в час. В реальном потоке такое невозможно".

Эксперименты с соединением беспилотников в один блок уже проводятся в разных странах, рассказал Султан Жанказиев. Например, в Скандинавии в позапрошлом году такой проект объединил более 20 автомобилей, которые выехали из одного города и проехали в связке более 100 километров. Такие эксперименты планируются и в России, сказал эксперт.

Также в этом году на скоростной автодороге Москва-Санкт-Петербург М-11 "Нева" должно пройти испытание беспилотных грузовиков. На трассе будет реализован первый этап проекта "Беспилотные логистические коридоры", стартовавший в 2021 году. Проектом занимается Минтранс России совместно с крупнейшими российскими грузоперевозчиками и разработчиками технологий.

В этом году на М-11 пройдут тесты четырех опытных образцов беспилотных грузовиков "Континент". В течение года машины, обладающие третьим из пяти уровней автономности, должны наездить по трассе свыше 20 тысяч километров.

Первый этап инициативы "Беспилотные логистические коридоры" на М-11 завершится к 2024 году. К этому моменту Минтрансу и участникам проектного консорциума предстоит на практике и в рамках "регулятивной песочницы" проверить бизнес-гипотезы и проектные решения, чтобы уверенно перейти к масштабированию на всю страну, рассказал "РГ" главный аналитик Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин. "Пока беспилотные технологии отрабатываются, тяжелые грузовые автомобили в беспилотном режиме не должны ездить в городском потоке. Поэтому в начале и конце трассы М-11 будет создана специальная физическая инфраструктура - хабы, на которых после цифровых проверок и, при необходимости, перецепки, грузовик будет переходить в беспилотный режим и выходить из него. Думаю, пройдет еще много лет, прежде чем мы допустим беспилотные грузовики в наши города", - отметил Андрей Ионин.

Помимо физической инфраструктуры на М-11 будет создана и цифровая: связь, цифровая модель дороги, надежная навигация. Привычную спутниковую навигацию решено напрямую не использовать из-за возможных помех или спуфинга - ситуации, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путем фальсификации данных и получает незаконные преимущества. По оценкам Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", стоимость цифровой инфраструктуры для беспилотных автомобилей на этом этапе составит до 10 миллионов рублей на один километр дороги. Это один процент от средней стоимости строительства километра федеральной трассы.

Проверенные на М-11 технологии перенесут на другие трассы. Есть задача создать к 2030 году каркас беспилотных логических коридоров - не менее 19,5 тысячи километров. "В числе этих магистралей будут транзитные коридоры "Китай-Западная Европа" - от Владивостока до Смоленска, и "Север - Юг" - от Выборга до Новороссийска", - отметил Андрей Ионин.

По расчетам Минтранса, использование беспилотников на М-11 позволит к 2030 году снизить себестоимость перевозки более чем на 10 процентов. "Важно построить проект на экономически эффективных бизнес-моделях для перевозчиков и грузоотправителей", - заявил замминистра транспорта Кирилл Богданов.