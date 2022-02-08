В Бахчисарае закрепили треснувший фасад Графского корпуса Ханского дворца

Специалисты провели срочные противоаварийные работы, чтобы укрепить треснувший во время ремонтных работ фасад Графского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Республики Крым.

Трещина на светском корпусе появилась во время реконструкции прилегающей к нему набережной - при прокладке ливневой канализации. Как пояснил руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Минкультуры РК Илья Алымчев, это произошло из-за грубой ошибки проектировщиков. Дело в том, что в документации под просевшей стеной значился фундамент, но в реальности вместо него оказался обычный грунт. А обильные осадки и размывание почвы у основания здания усугубили ситуацию, что повлекло за собой растрескивание фасада.

В министерстве культуры сообщили, что сейчас у стены фасада уже установлены поддерживающие контрфорсы.

- Также монтируются строительные леса для дальнейшего демонтажа покрытия кровли из черепицы и насыпного грунта. Это позволит снизить нагрузку на несущие конструкции здания, - сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.

- В дальнейшем специалисты скажут, какие меры необходимы для сохранения стены, - пояснил Илья Алымчев. - На методических советах министерства культуры будут разработаны проектные решения для ее укрепления. Фундаменты заведем под стены, которые после этой операции будут стоять уже вечно. На график работ это никак не влияет. Мы все успеваем в срок, как запланировано по государственному контракту.

Пока же реставрационные работы в районе Графского корпуса временно приостановлены. Реставрация самого корпуса по графику должна начаться с апреля 2022 года.

Напомним, реставрация Ханского дворца началась в 2018 году. Работы уже завершены на четырех объектах дворцового комплекса - это гробницы "Северное дюрбе", "Южное дюрбе", "Дюрбе Диляры-Бикеч" и "Надгробная Ротонда". Продолжается реставрация еще пяти объектов: это "Конюшенный корпус", "Библиотечный корпус", "Соколиная башня", "Набережная с тремя мостами", "Баня Сары-Гюзель". Срок сдачи памятника культурного наследия федерального значения "Комплекс сооружений "Ханский дворец" в эксплуатацию - конец 2023 года. В итоге памятник получит дополнительно около 1500 квадратных метров выставочных площадей, ранее недоступных посетителям.